Vesna Pisarović znova navdušena nad slovenskim občinstvom

Vesna Pisarović je s svojimi uspešnicami znova očarala slovensko publiko. V Ljubljani je poskrbela za nepozaben večer, v katerem so uživali tudi člani slovenske košarkarske reprezentance.

Priljubljenost Vesne Pisarović je začela naraščati, ko se je udeležila hrvaškega nacionalnega izbora za pesem Evrovizije Dora in s pesmijo Everything I Want zmagala, nato pa zastopala Hrvaško na Evroviziji v Talinu. Nato se je na Hrvaškem in v državah nekdanje Jugoslavije začela uveljavljati kot pop pevka in hitro postala ena izmed najbolj priljubljenih hrvaških glasbenic. Na vrhuncu glasbene kariere se je umaknila iz javnosti in se posvetila študiju jazz petja.

icon-expand FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-chevron-left icon-chevron-right

Lani novembra je po sedemnajstih letih znova stopila pred slovensko občinstvo. Za naš portal je dejala, da jo Slovenci vedno sprejmemo odprtih rok. "Veliko sem nastopala v Sloveniji in ne morem verjeti, kako mala država je in koliko koncertov sem imela tukaj in vedno je bilo veselo. Glasbeniki velikokrat rečejo, da ni slabe publike, in tudi sama tako mislim. Zna pa biti občinstvo tako noro in energično, da še mene odnese v neko drugo vesolje."