Vesni Kovač se je na snemanju novega videospota pridružil ogromen hrošč

Pevka Vesna Kovač je izdala novo pesem z naslovom Drzni si. Izdala pa je tudi videospot in razkrila podrobnosti s snemanja, kjer so imeli prav posebnega gosta. Ljubiteljica narave si namreč prizadeva, da živali vključi v prav vsak videospot. O besedilu pa pravi, da opogumlja, saj mora vsak na neki točki stopiti iz cone udobja.

Drzni si je šesti samostojni singel pevke in tekstopiske, Notranjke Vesne Kovač. "Gre za pop rock komad, ki opogumlja," je razložila Vesna in dodala, da "pogum ni odsotnost strahu, temveč je zmaga nad njim. Vsak mora na neki točki premagati cono udobja in si drzniti stopiti iz nje," je prepričana glasbenica, prevajalka in radijka.

Vesna Kovač FOTO: Blaž Lenček icon-expand

Uživala je tudi na snemanju videospota. "Grad Snežnik v Loški dolini je eden najlepših biserov na Notranjskem, nosi bogato kulturno dediščino in toliko zgodb, da jih ne zmanjka ne za otroke ne za odrasle. Je hkrati tudi eden redkih gradov na Slovenskem, ki se ponaša z originalno opremo. Vsi bi morali videti in začutiti grajski utrip in mogočnost narave. Slovenci, predvsem pa Notranjci, lahko naredimo več za njegovo prepoznavnost. Večkrat ga omenimo, pokažimo, izpostavimo. Takšen grad nikogar ne more pustiti ravnodušnega," je dejala in dodala: "Duša teh soban je prevzela vse in občutka ne bomo nikoli pozabili. Ni manjkalo ekstravagance, drznih gibov, enkratnih posnetkov, pa tudi ne smeha in idej, ta dan bo res ostal vsem v spominu."