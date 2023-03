'Vesolje nas take, bolj posebne, enkrat vrže skupaj'

Pevka indie-pop skupin Tretji kanu in Indigo Anja Pavlin ter kitarist legendarne pank zasedbe Niet Robert Likar sta v pesmi Meni združila na videz nezdružljivo, kar pa je dalo zanimiv rezultat.

icon-expand Anja Pavlin in Robert Likar sta združila na videz nezdružljivo, kar lahko slišite v njuni prvi skupni pesmi Meni. FOTO: Alan Orlič

Jevničan Robert Likar in Novomeščanka Anja Pavlin sta se lanskega julija dokaj naključno srečala v zavetišču za svobodne muzikante, kot je nekdo poimenoval kopališče Griblje ob Kolpi. Obojestransko navdušenje nad filozofijo vsega živega je vzniklo v duet, v pesmi Meni. Povprašali smo ju o tem, kako gledata na njuno glasbeno sodelovanje in kaj načrtujeta za naprej. Kako sta se našla poetično-romantična duša in pank-rocker, očitno dve mehki duši, da je nastal duet v pesmi Meni? Anja: Oba sva mehki duši, in oba sva rokenrol – ne le v glasbi – tudi pri najinih življenjskih uvidih in kaj pri nama v resnici šteje. V naju se skriva neustavljiva divjost, sončnost, hipijevska otroškost in včasih tudi globoka otožnost. Na videz nezdružljiva glasbena miljeja se tako srečata v sporočilnosti, odvisne od interpretacije poslušalca, ki ga od zunaj gleda ruski vohun (smeh). Glasbeni stil je le veslo, ki potiska vse te občutke – nekatere zvalovane na nekoliko trši in druge na nežnejši - indie način. Robert: Glasbeniki se radi zbiramo v Gribljah ob Kolpi, z različnih koncev Slovenije. Po skupnem prepevanju sva hitro ugotovila, da sva lahko tudi skupaj ustvarjalno. Pesem je nastala precej slučajno, nato pa sem za snemanje zbral sem ekipo glasbenikov, od Marjana Lebarja, Primoža Trebeca, pa do Brehta (Niet) in Mihe Eriča na orglicah.

icon-expand "Se spomniš, kdaj pa kdaj na tisti kraj, deželo Nije? Kjer sije, žubori, se popotnik s cesto zlije ..." FOTO: Alan Orlič

Pesem je zanimiva, saj se začne s telefonskim posnetkom, s ptički v ozadju, nato pa se počasi prelije v bolj klasično kitarski studijski izdelek, torej sta več prvin združila v eni sami pesmi? Anja: Priznam, sem imela sprva pomisleke, kako bo vse skupaj zvenelo, a se je ujelo kot najina karakterja, haha. V njem je toliko mene kot Robija, ki je s pomočjo zunanjega ušesa Petra Penka skladbo tudi produciral. Več prvin združuje in tudi skupnih ljubezni – npr. najino navdušenje nad Belo krajino, ki jo v tej meri tudi ne razume čisto vsak. Sliši se kot zgodba mojega življenja in prav je tako – vesolje nas take, malo bolj posebne enkrat le vrže skupaj. Robert: Drži, ta pesem je predvsem o medsebojnih odnosih in bližini. Načrtujeva pa tudi nekaj malce drugačnih pesmi, ki bodo najbrž bolj rockerske kot je pričujoča. Vse prvine pa sva pustila, ker so se nama zdele zanimive in jih ponavadi na tak način ne slišimo v pesmih. Na kakšen način sta začutila vajino sinergijo, pesem je po eni strani nežna, "kanujevska", a ima z električno kitaro tudi bolj rokerske tendence? Anja: Predvsem kot oranžno toploto, ki jo začutim ob iskrenem veselju do ustvarjanja glasbe iz čistega zraka in povezovanju med podobno mislečimi - morda nekoliko naivnimi taborniki, ki se srečujemo na raznih obalah. Robert: Nimam glasbenih omejitev, se mi zdi, da sem vsestranski, rad pa imam tudi, da pesmi niso na prvo žogo, da imajo dušo in smisel.