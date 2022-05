Veterani Def Leppard so karamelizirali

Divje jezero vestno iščejo, kar so si skrili

DIVJE JEZERO - Scritto

Divje jezero tudi z novim komadom ostajajo zvesti progresivnim pop-rock navadam. Nadvse zanimiva in stilsko posrečno usmerjena zasedba iz Idrije je tudi za vrnitev na prizorišče izbrala lahko obvladljiv zmeren tempo. Pretiranih melodičnih zasukov ali obratov Scritto ne vsebuje. Je pa zato divjejezerska naracija toliko lažje sledljiva in razumljena. Tudi žanrska pripadnost in disciplina nekaj veljata! Še zlasti ob opombi, da je Divje jezero na odru pogosto precej razburkano in vznemirljivo. Imeti domač vir ustvarjalnega art-rocka je dragocen privilegij.

Ocena: 4

ELIZA - Heat Of The Moon

Elizo smo nekoč poznali kot Eliza Doolittle. Sprva kot obetavno pop princesko, ki pa je kmalu po izdaji prvega albuma (2010) – ta je vključeval zelo slikovite, a bolj folk-pop songe – pogumno spremenila slog. Elizo petje smo v zadnjem desetletju občasno srečevali bodisi na hiphop ali celo na grime podlagah bodisi na bolj plesnih osnovah, kakršne ji ponudil bratski dvojec Disclosure. Vrnitev Elize zdaj zaznamuje že drugi primer skoraj ambientalnega, bežno intimnega jazzovskega nu-soul groovea. Londončanka sicer nima tako mastnega vokala kot njene temnopolte ameriške kolegice. A že nameniti se ob bok Jhené Aiko, Kehlani ali SZA se zdi ljubek naklep. In komad Heat Of The Moon je kar lep rezultat. Ocena: 4 DEF LEPPARD - Fire It Up

Vsi glasbeni sladokusci imamo radi Def Leppard. Večina zato, ker je njihov značilni mehkužni metal-rock peprosto preveč cukrast, da bi mogel biti kako drugačen kot slasten. Še vedno pa se najde manjšina, ki se jim zdi vse okrog slovitega benda iz angleškega Sheffielda, še najbolj pa njihova glasba, seveda, odvečna rockovska diareja. Mimogrede, eden največjih starejših hitov nekoč celo najbolj priljubljenega rock benda na svetu se imenuje Pour Some Sugar On Me. Tale povratniški Fire It Up v nekaterih obrazilih spominja prav na omenjenega. Je nova stvar Def Leppard ok, ali ni? V bistvu ni. A me ta ugotovitev iz prve, torej iz skupine njihovih navijačev še kar ne uspe zvabiti. Ocena: 2 SKY FERREIRA - Don’t Forget

