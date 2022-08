Veteranski funk-metalci Primus povezujejo generacije

Sveži umetniški projekt Bloom predstavi Cloud Tailor.

STEVE LACY FT. FOUSHEÉ - Sunshine

Steve Lacy je sodobnik famoznega hiphop kolektiva Odd Future in sodelavec njegove pop-funky frakcije The Internet. Sicer pa avtor in producent. Pri 24-ih že z zajetno malho diskografskih zmag, solističnih in kolektivnih - bodisi za bližnje sodelavce bodisi druge (sorodne) naročnike (Solange, Denzel Curry, J.Cole, Kendrick Lamar idr.). Mavrični nu-soul sije tudi iz hitičnega komada, ki je sicer del Lacyjevega drugega album Gemini Rights. Song Sunshine je prijazen in mehak, tak da zmore tudi pogreti. Oda vročemu poletju je zdaj na mestu. Ocena: 4,5

BLOOM FT. JAŠA, KALU, BOWRAIN - Cloud Tailor

Cloud Tailor je prvi zaznamek bližajoče se premiere artističnega projekta Bloom, ki so ga zasnovali multimedijec Jaša Mrevlje ter glasbenika Luka Uršič - Kalu in Tine Grgurevič - Bowrain. Nadvse posrečen videospot sobiva z glasbeno teksturo, ki slogovno sodi med pop, nu-jazz, chill-out in nenazadnje elektroniko, pa čeprav je osnovni štih zelo podoben tistemu, kar proizvaja manchesterski jazz trio GoGo Penguin ali pa celo düsseldorfski minimalistični kombo Grandbrothers. Klaviaturist in vokalist Kalu ter klavirski virtuoz Bowrain z svojim kompozicijskim ali pa improvizatorskim zanosom zlahka sežeta še marsikaj drugam. A naj za tokrat ostane le pri sanjavosti, ki torej skupaj žene tri ustvarjalne krojače oblakov. Ljubko do konca.

Ocena: 5

PRIMUS - Shake Hands With Beef

Naracija je še vedno brutalno podrejena staccato bombastiki. Toda legendarni Primus, ki delujejo že od leta 1984, se ne pustijo. Njihov metal-funk je bil in ostal zabaven, zlikovski, pogosto tudi namerno komičen ali pa malce prismuknjen. Basist Les Claypool, ki po glasbeni govorici takoj prepoznavni trio vodi že od začetka, prav enako svoj slog šponanja po baski in vokalno udeležbo, ni kaj dosti razvijal. Shake Hands With Beef se sliši kot Primus klasika. Nostalgiki se veselijo dveh momentov. Dosledno gašenje lastne poslušalske vročice je eden, predaja Primus izkušnje na nove generacije pa drugi. Tudi otroci se bodo zelo zabavali. Ocena: 4

DANGER MOUSE & BLACK THOUGHT FT. A$AP ROCKY & RUN THE JEWELS - Strangers

