'Veva, kaj imava, kdo sva in kam greva'

Kako zvenita albuma Vse gre v eno in G.O.A.T. dua Romachild, v katerem delujeta Martin Štibernik in Roman Ratej, smo lahko slišali na velikem koncertnem spektaklu v Kinu Šiška, kjer so njune mogočne rockerske himne ozaljšali še gostje, med njimi Tomi M, Kontradikshn, Lado Bizovičar ter Boris Kokalj.

Martin Štibernik in Roman Ratej se poznata že od malih nog, v mladih letih sta že sodelovala v nekaj zasedbah, potem sodelovala s celim naborom zasedb in izvajalcev, dokler pred nekaj leti nista ugotovila, da zgolj še med seboj nista sodelovala avtorsko. V obeh se je prebudil rockerski duh in čas je bil goden, da se rodi tandem Romachild, v katerem so prišli na dan njuni "prvinski nagoni". "Ko se zadev lotiš elementarno, da brez odvečnega kičenja slediš in izraziš bistvo," nam je nedavno zatrdil Martin, prekaljeni producentski maček, ki ima "pod pasom" več kot petsto pesmi, sodeloval pa je z večino imen na domači glasbeni sceni.

Romachild sta v velikem slogu predstavila kar dva albuma, Vse gre v eno in G.O.A.T.. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Za največji večer v njuni dosedanji karieri sta za ogrevanje odra v goste povabila mlado indie rock zasedbo Harpier, ki je s svežim pristopom in opazno odrsko prezenco predstavila svoje single Gram nazaj, Paranoja, Ali je kdo, Ne pusti in nekatere druge pesmi s prvenca Ne pusti, kar nakazuje na to, da velja v prihodnosti na njih resno računati.

Rock tandem Romachild, Martin Štibernik (desno) in Roman Ratej (levo), je pripravil največji koncert v karieri. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Martin in Roman sta se precej mesecev pripravljala na koncert, na katerega sta na oder prišla bosa, a že takoj s prvo pesmijo Dvigni glas pokazala, da sta se otresla vsega balasta in takoj prešla k bistvu. Nadaljevala sta s Connected, G.O.A.T. ter Domov. Dim, igra luči prekaljenega mojstra luči Črta Birse in predirljiva rockerska zvočna slika Mateja Gobca so nas postavili na seksi rdeči kabriolet, ki drvi po rock avtocesti skozi prostranost neskončnih glasbenih širjav.

Sproščenost in perfekcija obeh akterjev sta bili paša za čutne zaznave občinstva, podpret so ju prišli tudi številni glasbeni kolegi. Po angleških Where's Your Fire in Fly Again je v goste prišel Petar Stojanović iz zasedbe Kontradikshn, ki je poskrbel za elektronsko različico pesmi Matador, dokler ni Martin napovedal "pesmi, s katero se je vse začelo", Supersonic Gaucho, ki jo njuni privrženci zagotovo že dobro poznajo.

Tomi M je zapel novi singel, Otroka v dežju, ki ima vse potrebno, da postane nova velika baladno-himnična uspešnica. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Zadnjo tretjino koncerta je začel gost Lado Bizovičar, ki je pomagal zapeti Away, nato pa je bil na vrsti Tomi M, ki je vokalist pri njunem novem singlu Otroka v dežju, ki ima vse potrebno, da postane nova velika baladno-himnična uspešnica. Vzdušje je nekoliko sprostil še Boris Kokalj iz zasedbe Kokosy in v svoji razigrani maniri zapel in odplesal skladbo Lepo za umret.

Štibernik: "Veva, kaj imava, kdo sva in kam greva." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Po pesmi Superstars je bil čas za zaključek, ko sta prišla na oder še za dodatni dve pesmi, Vzem si ga ter Ujemi dan. Romachild sta v maniri velikih zvezd pokazala, česa vsega so sposobni kitara, glas in bobni. Elementarno-prvinski "zid zvoka" je brez večjih težav pobožal naša čutila in nam dal vedeti, da sta Romachild pripravljena tudi za večje tuje festivalske odre, ki jih bosta napadla v prihodnjem letu.

Njuna veličastna zvočna in tudi vizualna podoba je dala vedeti, da sta pripravljena tudi za evropske festivalske odre. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Koncert mi je bil lepa izkušnja, večer mi je bil v užitek. Za nama je dolgo obdobje priprav in končno se je zdaj vse sprostilo, ladjo sva splovila v morje. Od tu naprej bova samo še plula. Že od poletnih koncertov nastopava bosa, kar nama omogoča, da se še bolj poveževa. Četudi sam pri sebi mislim, da se bom prav zaradi tega malce držal nazaj, se to ne zgodi, saj 'padeš not' in so občutki vrhunski in še bolj intenzivni. Ljudi je bilo, glede na krompirjeve počitnice, še več, kot sva jih pričakovala. Ta prepreka je za nama, zdaj pa samo še naprej," nam je po nastopu zaupal Ratej.

