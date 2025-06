'Vi ste razlog, da počnemo, kar počnemo - hvala!'

Nekateri ljubitelji metala, predvsem oboževalci zasedbe Heaven Shall Burn , so dan pred koncertom doživeli hladen tuš, ker je skupina odpovedala ljubljanski nastop. Pevec Marcus je namreč sporočil, da so zaradi okužbe trpele tudi njegove glasilke, kar ga je "užalostilo, da s strtim srcem sporoča, da žal ne bo mogel nastopiti" , da pa se bo potrudil, da bo prihodnjič to nadomestil.

In Flames so nesporni švedski metal prvaki, ki delujejo od leta 1990, nazadnje pa so ponudili 14. album Foregone.

Scenosled večera se je zato nekoliko spremenil in tudi zamaknil za uro kasneje, ko je okoli 18. ure na oder stopila britanska zasedba Sylosis , ki je ponudila hibrid melodičnega death thrash metala in progresivnega metalcora. Oboževalci, tudi na YouTubu, jih ocenjujejo kot nekaj najboljšega, kar se je zgodilo v novodobnem metalu, ter da bi morali biti "večji, kot dejansko so". Seveda so okusi različni, svoje verodostojne adute pa so predstavili tudi kot prva zasedba večera, ki je primerno ogrela oder za vse, ki so sledili za njimi.

Švicarski deathcore prvaki Paleface Swiss so bil naslednji, ki blestijo predvsem z neverjetnim vokalom Marca Zellwegerja, pesmi kot so Blood on your Hands pa prepričajo tudi, če so dolžine zgolj slabi dve minuti. Kako hvaležno je metal občinstvo, smo lahko videli in slišali on navdušenem sprejemu Švicarjev, ki so v začetku letošnjega leta obelodanili tretji album Cursed, s katerega so predstavili nekaj favoritov.

Tretji so bili na vrsti Jinjer, katerih osrčje je pevka Tatiana Shmayluk, ki je v ukrajinski zasedbi že več kot poldrugo desetletje. Kot nekakšna metal "črna vdova", ki ima rada goth modo in so njeni najljubši filmi Pri Addamsovih ali Beetlejuice, Shmaylukova premore impresivno dvojnost - speven vokal in divje "growlanje", kot ga je v najboljših časih premogla Angela Gossow, ko je bila med 2001 in 2011 vokalistka pri Arch Enemy. Jinjer so tako dobra mešanica spevnega in udarnega metala, leta 2022 pa so zaradi vojne v Ukrajini prekinili delovanje, četudi so jim potem dovolili izhod iz države, da lahko nastopajo na turnejah. Pevka tako velikokrat omeni vojno stanje v njeni domovini in se pokloni žrtvam, četudi tokrat tega nismo slišali.