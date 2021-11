Viberate: slovensko podjetje ustvarilo analitsko orodje za glasbenike

Si predstavljate, da ste DJ Umek, pa ne veste, kje vas največ poslušajo, na katerem družbenem omrežju imate največ dometa in ugotovite, da ste do zdaj čas zapravljali na napačnem? Ali da se vaša zvrst glasbe na platformi YouTube sploh ne posluša veliko? Odgovore na vsa ta vprašanja ima za vsakega glasbenika slovensko podjetje Viberate, njihovo analitsko orodje pa že uporabljajo največje glasbene založbe Universal, Sony in Warner ter marsikateri svetovno znani glasbenik.