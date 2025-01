Skupina Victory: Nova pesem Pest soli je ljubezenska, a ima globlji pomen

Roberta Dragarja, Boštjana Zupančiča, Matijo Kača, Toma Primca in Nejca Bukovca poznamo kot vedno energične fante, ki jih na odrih spremljamo pod imenom skupina Victory. Tokrat pa so presenetili z nečim povsem novim. Njihova pesem Pest soli, ki je po astrološkim napovedih izšla točno danes ob 6.41, je drugačna, kot smo jih vajeni. Kot pravijo fantje, gre za ljubezensko pesem, ki nosi globlje sporočilo.

"Že 35 let nas poznate po številnih uspešnicah, a naša nova pesem je povsem drugačna," so ob predstavitvi pesmi Pest soli povedali Robert Dragar, Boštjan Zupančič, Matija Kač, Tomo Primc in Nejc Bukovec. Fante, ki ustvarjajo v skupini Victory, je pri izdaji pesmi vodila astrološka napoved. Dragar je namreč obiskal astrologinjo, ki je predlagala današnji datum in uro 6.41. Glasbeniki so jo seveda upoštevali. V intervjuju za naš portal nam je Dragar zaupal, kako je pesem nastala, zakaj je drugačna od ostalih in kako je zgodba v videospotu drugačna od besedila pesmi.

Skupina Victory predstavlja novo pesem, ki je nekoliko drugačna od ostalih. FOTO: Matjaž Klemenc icon-expand

Na slovenski glasbeni sceni ste že več kot 35 let. Kdaj točno ste začeli in kateri so takrat bili vaši cilji s skupino? Uff, naši začetki izhajajo iz prijateljskega druženja fantov, ki smo v najstniških letih iz raznih peripetij dobili idejo: Kaj pa, če naredimo bend? In smo ga. Sprva smo preigravali domače viže in se kmalu začeli poigravati s pop glasbo. Tam, kjer smo imeli vaje, je bilo odprto okno in vsak dan nas je poslušal takratni sosed, novinar Matjaž Kranjec, ki je rekel, vi bi morali pa kaj posneti in prinesti to na radio. In smo. Naredili smo nekaj pesmi, ki so bile uspešne na takratni lestvici DEMO TOP in POP DELAVNICA. Kasneje nas je pot zanesla na komercialne odre in preigravali smo različne domače in tuje hite. To je postala potem stalnica, zraven pa smo delali tudi avtorsko glasbo. Ostalo je zgodovina. Novo leto je čas za nov začetek, pravite. Kaj napoveduje Pest soli? Menda zrelejše obdobje v vaši karieri. Ja, skoraj deset mesecev je zorela skladba Pest soli, ki je organsko nastajala po fazah in počasi dobivala patino. Pesem je v osnovi ljubezenska zgodba. Gre za razočaranje v ljubezni in spoznanje, da je treba odpreti oči, se pogovarjati, preden pride do razhoda, bolečin ali ran. Je pa zanimivo, da besedilo dopušča tudi drugačno interpretacijo, ki smo jo vpletli v videospot. Osebno mislim, da je s to zgodbo pesem dobila globlji, brutalno iskren pogled na življenje. Gre torej za ljubezensko pesem z globljim pomenom. Od kod ste črpali navdih, se najdete v pesmi? Življenje vseskozi prinaša preizkušnje, sploh če si v zvezi. In kaj je lepšega kot črpati ideje iz vsakdanjega življenja? Mislim, da se marsikdo najde v tej pesmi. Lahko je brat, soseda, sodelavec ali pa dimnikar Peter, sploh ni pomembno. Komu je namenjena skladba? Skladba je namenjena predvsem ljudem, ki poznajo občutek ranjenosti; ali so bili sami vzrok ali pa so bili oni žrtev. Bistvo skladbe je v sporočilu: pogovarjajte se. Pest soli vrzite v glavo pravočasno in rešite konflikte, ker je življenje prekratko. Radi pa bi s skladbo tudi spodbudili ljudi, da stopijo iz sence, se pogovorijo s prijateljem ali terapevtom, ker se vse prevečkrat taki problemi skrivajo. Upam, da nam uspe kakšna večja razprava na to temo, da bo drugim lažje.

Videospot ste snemali na različnih lokacijah po Sloveniji. Se je na snemanju pripetilo kaj nepričakovanega? Ja, seveda se je. Na snemanju prizora, ko se žena Tjaša in mož Peter v kuhinji prepirata, razbijeta kozarec in črepinja odskoči v vrata pečice, ki so se sesula na tisoč koščkov. Menda črepinje prinašajo srečo. Drugače pa smo snemali v Ločici ob Savinji, V Ljubljani na Tromostovju in Šuštarskem mostu, zaključne kadre pa v Krajinskem parku Strunjan, kjer nas je vreme nagradilo s krasno kuliso. Ponedeljek, 13. januar 2025, zgodnja jutranja ura 6.41. Menda prav poseben trenutek za predstavitev nove skladbe ... Sam gledam na skladbo kot na dragocenega otroka. Deset mesecev smo sestavljali mozaik in ko smo slišali finalno izvedbo, so nas preplavila čustva. Po naključju sem bil takrat ravno na obisku pri sosedih in sem omenil, da bomo januarja predstavili novo pesem. In je soseda Petra pristopila k meni in me pobarala, ali se zavedam, kako zelo pomembno je, kdaj jo pošljemo v svet. Zastrigel sem z ušesi in želel vedeti več. Dogovorila sva se za srečanje in po astroloških izračunih nam je predlagala ta izbrani datum, 13. januar ob 06.41. Moram pa povedati, da se okrog pesmi dogajajo same lepe stvari. Upam, da bo to trajalo in trajalo. Kakšni pa so vaši odnosi v družini? Je kakšno novo spoznanje, do katerega ste se dokopali na snemanju in vam pride prav za izboljšanje odnosov v družini? Leta in izkušnje v življenju naredijo svoje. Ko se globlje posvetimo raziskovanju odnosov, vidimo, da so potrpljenje, pogovor in razumevanje zelo ključni za dobre odnose. No, pa smo spet pri prispodobi, ki jo nosi skladba Pest soli.

Robert Dragar je pred izidom pesmi obiskal astrologinjo, ki mu je izračunala najbolj primeren datum za izid pesmi. FOTO: Matjaž Klemenc icon-expand