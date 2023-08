Victory povezujejo turizem in glasbo: Želimo pokazati našo prelepo Slovenijo

Skupina Victory je znana po svojih zabavnih pesmih in tudi pri novi skladbi z naslovom Grem v dolino so se držali svojega prepoznavnega sloga. Pesem je nastala že v času epidemije, ko so tako glasbeniki kot tudi gostinci in turistični delavci čez noč ostali brez dela in brez glavnega vira dohodka. "Tako je padla ideja, da se povežemo," je ob izidu povedal pevec Robert Dragar.

icon-expand Skupina Victory predstavlja novo pesem z naslovom Grem v dolino. FOTO: Arhiv izvajalca

Skupina glasbenikov, ki je znana po svojih energičnih in zabavnih pesmih, je tudi tokrat poskrbela, da je pesem dobila remix preobleko, nikakor pa ni šlo niti brez videospota. "V naših videospotih se vedno trudimo prikazati našo prelepo Slovenijo in tokrat smo izbrali slapove Krke v bližini Žužemberka. Nekako smo s svojim delom že postali ambasadorji naše zelene dežele in želeli smo ohraniti to tradicijo," je povedal za naš portal 24ur.com.

icon-expand Skupina Victory je znana po svojih energičnih pesmih. FOTO: Arhiv izvajalca

Snemanje videospota pa se je zavleklo precej bolj, kot so mislili. "Izid tako pesmi kot tudi videospota je bil načrtovan že precej prej, a se nikakor ni izšlo. Potrebovali smo sončne dni in tako se je vse skupaj zamaknilo," je zaupal Dragar in dodal, da je njihovo vodilo pri izbiri lokacije vedno izpostaviti kraj, ki medijsko ne dobi dovolj priložnosti, a je lep in odličen za kakšen nedeljski izlet.