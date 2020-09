Victory z novim videospotom za pesem Kilogram na dan

Skupina Victory letos praznuje tri desetletja nastopanja in igranja po slovenskih in evropskih plesiščih. Idealen scenarij bi bil letos velik rojstnodnevni koncert, vendar je korona vse načrte pokvarila. A fantje ne počivajo na lovorikah, ampak so izdali nov videospot za pesem Kilogram na dan.

icon-expand V videospotu je nastopila tudi igralka Urška Vučak. FOTO: Arhiv izvajalca Če vas člani zasedbe Victory, še niso čustveno prebudili z zadnjima pesmimaŠe vedno sva ista in Najlepša si, vas bodo sigurno nasmejali ter spravili na noge z novo pesmijo z naslovom Kilogram na dan. Ker je pesem na terenu naletela odličen odziv, so se odločili, da zanjo posnamejo tudi komičen videospot. Za režijo je tokrat poskrbel mlad, a izkušen režiser Žiga Gjura. V videospotu se prepletajo skrite in manj skrite želje ali sanje vseh članov banda. Za zvezdniško zasedbo pa sta poskrbeli še igralka Urška Vučakter influencerka Coolmamacitaa –Teja Jugovic. Zgodba se odvija v lepi restavraciji, kjer se vsi člani skupine Victory trudijo za pozornost dive, ki glamurozno pride v prostor in zasije v vsej svoji podobi. Ona se spretno spogleduje s fanti. Le kako se zgodba konča? Za glasbo je tudi tokrat poskrbel član skupine Victory Miki Vlahovič, ki pa je tokrat prispeval še komično besedilo. V celofan pa je vse zavil ter s poletnimi ritmi aranžiral Krešimir Tomec. Sporočilo pesmi je, kot pojasnjujejo fantje, kilogrami (kila gor, kila dol), sploh niso pomembni, temveč je pomembno le zaljubljeno srce.