VIDEO: Lean Kozlar - Luigi predstavlja skladbo in videospot Ti si glasba

Lean Kozlar – Luigi, pozitivno naravnani primorski glasbenik, je posnel skladbo Ti si glasba, kjer lahko slišimo Luigijev fin, raskav glas in Easyjevo nežno vokalno patino. Producentske niti je vlekel Jan Baruca, instrumente pa so poleg omenjenih posneli še Janez Skaza (električna kitara), Teo Parovel (bobni) in Luka Parovel (bas kitara). Posnel jo je, tako kot vse ostale, nekje med trtami nad Vanganelom pri Kopru, kjer si je zasedba Gedore, Luigi je namreč njen član, v vadnici nad kantino uredila odlično kreativno okolje.

Glasbenik predstavlja tudi videospot, ki ga je tokrat posnel s primorskima video ustvarjalcema, snemalcem Deanom Grgurico in montažerjem Davorjem Dujmovičem.

Luigi je sicer mlad po letih a v glasbenih vodah velja za starega, prekaljenega glasbenega mačka. Glasbeno nadarjenost je začel brusiti že kot otrok, saj je bil obkrožen z mnogimi inštrumenti. Poleg kitare se je tedaj naučil igrati tudi trobento in bobne. Da lahko prepriča tudi kot pevec je spoznal v dijaškem bendu in se kmalu zatem pridružil skupinam Gedore in Q2O, kjer ga še danes lahko slišimo v vlogi vokalista in ritem kitarista.