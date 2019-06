Za videospot na Tajsko, v njem mehiško-afganistanska zvezdnika

Saber Hakimi in Tania Lasso v videospotu Ti i ja Marka Bogdanovića, ki so ga posneli na Tajskem ob pomoči tajske vojske.

V videospotu sta zaigrala afganistanski igralec Saber Hakimiin mehiška igralka Tania Lasso, ki ju lahko vidimo v mnogih azijskih oglasih in TV serijah.

"Ko sem prvič obiskal Tajsko se je v meni takoj porodila ideja, da bi bilo super enkrat tam posneti videospot. Pesem Ja i ti je bila ravno pravšnja in tako sem v Bangkoku s pomočjo mojih tajskih prijateljev navezal stike z tajskimi filmskimi ekipami. Projekt je bil organizacijsko zelo zahteven in zelo sem vesel, da sem ga uspešno pripeljal do konca. Domačemu občinstvu sem želel prikazati nekaj malce drugačnega in hkrati pokazati lepote te prelepe dežele," je povedal Mark.

Oglejte si videospot!