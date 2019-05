Videospot posnela v skafandru, ki ji je oteževal dihanje

Glasbenica, ki prihaja iz Prebolda blizu Celja je romantične in vesoljske prizore videa, ki povsem sledijo zgodbi skladbe Na drugi strani posnela v Dvorcu Novo Celje. K sodelovanju ustvarjanju videa je povabila Matica Gabriela , ki je kriv, da je v sporočilo skladbe vnesel fantazijski del zgodbe, ki je tudi priskrbel kostum oziroma skafander, v katerem Samantha ni imela zraka, zato so lahko kadre z njim snemali le po nekaj sekund. Druga zanimivost pri snemanju videa je bilo snemanju kadrov po polnoči v temnem gradu. Ekipa pravi, da jih ni bilo prav nič strah.

''Snemanje videospota za pesem 'Na drugi strani' je bilo kljub nizkim temperaturam izredno zabavno. Želeli smo poudariti sporočilo pesmi tudi vizualno, tako da smo uspeli zajeti enostavno a močno zgodbo, ki doda tisto piko na i ob poslušanju besedila,'' je povedala Samantha Maya. ''Ker je za mano res uspešno leto in leto velikih sprememb, sem želela sporočiti vsem, da ne glede na hiter tempo življenja, moramo ostati zvesti sebi. Vztrajati pri svojem prepričanju ali ideji ali hobiju. V poplavi vseh informacij, se lahko zgubimo in zvodenimo, kar ni prav,'' je še dejala mlada kantavtorica, ki je pesem napisala v trenutku, ko je izoblikovala njeno rdečo nit. ''Ves čas govorim o glasu, kot o neki osebi, ki čaka name, da se znebim dvomov in strahu. Majhen del besedila pesmi je prispeval tudi Žan Serčič, saj je znal bolje postaviti v besede, to kar sem želela sporočiti.''

Glasbenica bo preživela aktivno poletje, saj bo poleg ustvarjanja novih skladb, nastopala po celotni Sloveniji s svojo spremljevalno skupino.