Vili Resnik in Erosi na snemanje videospota povabili številne znane obraze

S pesmijo, ki so jo naslovili Moja dolina, so glasbenik in skupina želeli prikazati lepote Slovenije, za katere prepogosto pozabimo, kako čudovite so. ''V Sloveniji imamo veliko dobre glasbe, veliko vsega lepega, kar obstaja v življenju in zdi se mi, da tega žal ne znamo dovolj ceniti,'' je ob izidu povedal Vili, ki je s skupino Erosi v preteklosti že sodeloval. ''Manjkajo skladbe, kot je ta. Skladbe, ki nas povežejo tudi v teh čudnih časih in nam dajo vsaj kanček veselja. Poglejte samo nas in Vilija. Spoznali smo se preko skladbe in postali prijatelji. Glasba ima moč združevanja,'' pa so poudarili glasbeniki.