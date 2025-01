Vili Resnik in Miran Rudan o skupni različici pesmi: Bodimo ponosni na to, kar imamo!

Uspešnica Ko si na tleh , ki sta jo v začetku 90. let za skupino Pop Design napisala Tone Košmrlj in Matjaž Vlašič , sodi med tiste pesmi, ki jih pozna praktično vsak Slovenec. Vili Resnik in Miran Rudan sta z njo začela in končala svoj veliki šov v Ljubljani, za to, da svojo živo izvedbo izdata kot uradni singel in video, pa sta se z ekipo odločila čisto spontano, ko so poslušali posnetke koncerta in so se strinjali, da ima ta izvedba res posebno energijo.

"Ta pesem v meni prebudi spomine na mladost, na lepe čase, ko so ljudje oboževali slovensko glasbo," je povedal Vili, ki je glas posodil tudi prvi objavljeni verziji s skupino Pop Design. Miran pa dodal: "Čeprav jo je prvi zapel Vili, je to tudi zame eden treh največjih komadov, ki so zaznamovali moje življenje." Malo bolj nabrita energija pa je bila tej pesmi položena že v zibelko. Konec koncev je bil Vili pred tem tudi eden od pionirjev slovenske metalske scene: "Ta malo bolj rockerska verzija mi je toliko bolj všeč, ker sem po duši rocker. Ta pesem pelje in je narejena lepo in dobro." In Miran se strinja: "Kratko in jedrnato: zelo dobra pesem, izvedena na način, kot jo danes igra večina bendov."

"Dober komad, samo na malo drugačen način, tudi Vili poje malo drugače, kot je v originalu na začetku," je o novi različici pesmi za nas povedal Miran, Vili pa dodal:"Mislim, da je prav, da je več kitar in da pokažemo, da znamo malo zažagati, predvsem pa je pomembno, da je to ta pesem, ki je ostala za mlade in za stare. Narejena je bila pred 35 leti za generacijo, ki se sploh še ni rodila in oni to pojejo. Za naju kot glasbenika je to največje priznanje, ampak to pomeni, da bodo še generacije in generacije pele to pesem. Res sva vesela in ponosna, da sva to doživela. Kdo bi si mislil, da bom doživel kaj takšnega!"

"To dobro zveni tudi na koncertih v živo, ker sva res drugačna. To sva začela prakticirati pet let nazaj, ko sva začela z najinimi dueti, splača pa se to delati, ker je tudi čas takšen, da obstaja neka nostalgija za starimi stvarmi, pa čeprav delamo nove stvari," je še dodal Rudan.