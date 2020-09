Vili Resnik izdal pesem za Slovenijo in za generacijo dobrih ljudi

'Moja generacija' je naslov nove pesmi, ki jo priljubljeni pevec izvaja s skupino Eros. Pesem s pozitivnim sporočilom je namenjena tistim generacijam ljudi, ki so se znale zabavati in se sprostiti. Ob izidu pesmi je nastal tudi videospot, na snemanju katerega pa so vsi ustvarjalci neizmerno uživali.

Gre za domoljubno pesem o prijateljstvu in o Sloveniji, pravijo Vili Resnik in Erosiin dodajajo, da je skladbaposvečena najboljšim generacijam ljudi, ki se radi veselijo in ob dobrem vinu ter v najboljši družbi z veseljem zapojejo na glas. ''Tukaj je moj dom in tukaj so doma moja družina, moji prijatelji, moja generacija. Tukaj smo neštetokrat nazdravili in kovali plane za naprej,'' ponosno pove legendarni pevec in doda:''Sam sem se rodil na Dolenjskem in se nato leta nazaj preselil na Primorsko, ki je zdaj moj drugi dom in prav zato sem še toliko bolj vesel, da so v skladbi moji prijatelji iz Štajerske, skupina Erosi, ki so dodali res enkraten pečat k skladbi, ki je zdaj vseslovenska.''

icon-expand Vili Resnik je v pesmi 'Moja generacija' moči združil s člani skupine Eros. FOTO: Menart Records

Erosi so nad sodelovanjem z legendarnim Vilijem Resnikom navdušeni:''Počaščeni smo in si štejemo v čast, da imamo duet z Vilijem, pri tem pa gre za pesem, ki je res posvečena vsem generacijam, ki živijo v tej najlepši deželi pod Alpami.''Član skupine Miha Lesjak je dodal še: ''Ko smo vsi malce v rožicah, vedno pojemo najlepše pesmi, ki ostanejo zapisane še nadaljnjim generacijam.''

Avtor besedila je Rok Lunaček, ki je prav tako napisal glasbo pod katero se podpisuje tudi Krešimir Tomec, ki je poskrbel tudi za aranžma in produkcijo pesmi. Skupaj sta o skladbi povedala:''Manjka takšnih pesmi. Sploh v tem času, ko potrebujemo objem prijatelja in kanček več veselja. Vilijev glas pa je v sodelovanju z Erosi že s prvim taktom in verzom vlil v skladbo občutek večnosti.''

icon-expand Fantje iz zasedbe si sodelovanje z Vilijem štejejo v čast. FOTO: osebni arhiv