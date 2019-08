Vili Resnik o novi pesmi: Mene se je res dotaknila

''Res smo se potrudili s celo ekipo in ni nam bilo vseeno, kaj damo iz rok. Po tolikih letih mojega glasbenega ustvarjanja, se mi zdi, da sem v fazi, ko mi je res pomembno, kaj bo ostalo za menoj. Pesem ima posebno mesto pri meni, ekipa pa je bila krasna. V resnici smo se veliko pogovarjali o vsem in res upam, da bo ljudem všeč tako, kot je meni in mojim najbližjim.''

Pod izjemno subtilno besedilo skladbe se podpisuje Rok Lunaček, ki je skupaj s Krešimirjem Tomcem napisal tudi melodijo, slednji pa je poskrbel tudi za aranžma in produkcijo.

O sodelovanju z izjemnim slovenskim glasbenikom sta avtorja skladbe delila skoraj enotno misel o Resniku in novi skladbi. ''Vili Resnik je eden tistih interpretov pri nas, ki je hočeš nočeš zapisan v podzavest naroda. Od nekdaj se mi je zdel enkraten vokalist, priznam pa, da me je tole njegovo ''novo življenje'' in nova glasbena smer navdušila. Še govorimo o tisti ljudski patini, pri tem pa je zgodba zapakirana v drug, modernejši zvok, ki ga je tako lepo oblikoval Krešimir Tomec,'' je povedal Lunaček, medtem ko je Tomec še dodal: ''Gre za izredno pitno skladbo, ki nosi veliko mero nostalgije, česar smo pri Resniku vajeni, a morda tokrat na še bolj direkten in bolj poglobljen način. Ljubezen je tukaj res v ospredju; tako solze kot smeh. Zagotovo bo pobožala ljudi.''



Zgodba videospota je preprosta, a pušča odprt konec: Se akterja v ljubezenskem viharju najdeta ali ne? So vse skupaj le sanje, ki so že zdavnaj mimo in ujete v času in gre zgolj prazno upanje? Ali pa je zgodba zares nekaj, kar se zgodi in ne zgolj utrinek.