Glasba

Vili Resnik obeležil jubilej: 30 let uspešne samostojne kariere

Ljubljana, 17. 11. 2025 08.10 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
E.K. , Anastasija Jović , Ota Širca Roš , Simon Vadnjal
S koncertom največjih uspešnic je Vili Resnik v prestolnici – v družbi oboževalcev – glasno proslavil 30. obletnico samostojne glasbene kariere. Pevec je v minulih letih nanizal toliko uspešnic, da je s seznama, kljub temu da jih je ta večer odpel šestindvajset, kakšno moral tudi prečrtati.

Vili Resnik je minuli vikend v prestolnici s koncertom obeležil prav posebno obletnico. Kakor POP TV in Siddharta tudi on letos obeležuje 30. obletnico. Leta 1995 je namreč začel s samostojno kariero. "Očitno je bilo to neko obdobje dobrih trenutkov in še vedno smo tako dobri, da še vedno lahko delamo in dobro delamo in smo dokazali, da smo dobri," je dejal pevec, ki je bil pred tem član zasedbe Pop Design ter tudi zdravstveni tehnik na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer so ga imeli pacienti zelo radi, tako kot ga imajo danes tudi glasbeni kolegi.

"Poseben tip je, loči se od vseh ostalih izvajalcev v Sloveniji že po svojem karakterju, moram pa povedati, da nenormalno dobro poje. V živo se tako obnese, toliko je točen, tako dobro tehniko ima, da jaz v bistvu sploh ne morem dojeti in je za moje pojme kot pevec v Sloveniji podcenjen. Mislim, da bi ga morali kot pevca veliko bolje ceniti kot ga. Sicer ga cenimo kot izvajalca, ampak kot pevca pa mogoče premalo," je povedal pevec Omer Naber.

"Jaz ga nisem poslušal, dejansko ne, sem ga pa občudoval kot pevca. Zdaj ga občudujem najbolj kot osebo, ker mi je res žal, da ga ljudje ne morejo spoznati takega, kot je zares, on je zelo miren. Čudno, ne, jaz tudi nisem tega pričakoval. Ko je miren, je čudovit," je dejal glasbenik Rok Lunaček.

"Vili je zdaj že nekaj časa Primorec, kar se pozna v njegovem karakterju. On je tako odprta oseba, da direktno pove brez filtra vse, kar si misli. To kar leti iz njega," je dejal član Klape Semikanta.

Preberi še Tina Gaber Golob se je oglasila z žura: 'Obožujem slovensko glasbo'

Znani obrazi na odru in tudi pod njim, v prvi vrsti je Vilija v vlogi backvokalistke spremljala tudi velika oboževalka slovenske glasbe Tina Gaber Golob

Vili Resnik Jubilej 30. obletnica pevec kariera
Potouceni kramoh
17. 11. 2025 08.39
+1
Če si dober, si pač dober.
ODGOVORI
1 0
proofreader
17. 11. 2025 08.21
+2
Je moral Goloba gledati v publiki.
ODGOVORI
2 0
