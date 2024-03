Vili Resnik: Od mene pričakujejo veselje, a včasih moram biti resen

Vilija Resnika smo vajeni v veselih in živahnih ritmih, a tokrat se je odločil za spremembo. Njegova nova pesem, pri kateri je sodeloval s Klapo Semikantá, nosi naslov Stara lipa, govori pa o nekoliko težji temi, ki je v življenju neizbežna – izgubi ljubljene osebe. Pevec pravi, da mora včasih biti tudi resen, kar sovpada z njegovim priimkom, a si v prihodnosti vseeno želi ostati stari in veseli Vili.

OGLAS

Vili Resnik je eden od tistih slovenskih glasbenikov, ki ga povezujemo z zabavo in smehom. "Ljudje so od mene vajeni samo vesele teme, zdaj pa sem kar naenkrat resen," je povedal ob izidu svoje nove pesmi z naslovom Stara lipa. "To je pesem, ki govori o življenju. Tudi sam vedno govorim samo o življenju, o ljubezni, o življenjskih stvareh. Nova pesem je o tem, kako partner izgubi drugega, takrat je prisotna žalost. To je več kot le pesem, je izpoved o ljubezni, ki se resnično začne razumeti šele, ko jo izgubimo. Morda moraš za pravo dojemanje ljubezni prvo odrasti. Vsaj jaz sem moral" jo je opisal.

Vili Resnik tokrat predstavlja temo z nekoliko bolj resno tematiko. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

Nova pesem, ki jo je posnel v sodelovanju s Klapo Semikantá, prikazuje njegovo drugo stran. "Zdaj lahko pokažem drugo plat življenja, ko ni vse lepo in se zgodijo težki trenutki. Ta pesem je zelo resnična. Mogoče si včasih česa ne želimo priznati, a to je resnica," je povedal pevec, ki zaradi svojih izkušenj zna tudi z glasom prikazati težo trenutka. "Besedilo je napisal Rok Lunaček in pesem je meni pisana na kožo. Se mi zdi, da je zelo lepa za peti, ker se kar sama od sebe odvija," je dodal.

Pri zadnji pesmi je sodeloval s klapo Semikantá. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

Pesem je dobila tudi svojo videopodobo, pri kateri, kot pravi glasbenik, ne rad komplicira. "Zelo sem vesel, da lahko delam s tako dobro ekipo, s katero sem že prej sodeloval. Vedno pravim, da ni potrebno odkrivati tople vode, zgodbe so poznane, a način, na katerega jih predstaviš, so ključne. Sam vedno poudarjam, da je iskrenost tista, ki doda vrednost. To je tisto, kar ljudje začutijo. Pomembno je torej, da naredimo lepo sliko in da sem tudi sam videti kot človek, ker včasih sem videti kot žival," se je pošalil v svojem znamenitem slogu in nadaljeval: "Kadri morajo biti preprosti. Zakaj bi igral nekaj, kar nisem? Sam živim tako, svojo mladost sem že dal in zdaj sem v obdobju, ko lahko zapojem tudi o resnih stvareh. Pojem o stvareh, ki se lahko zgodijo v življenju, a ko si mlad tega ne veš."