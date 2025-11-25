Svetli način
Vili Resnik z novo pesmijo opozarja, da ne smemo pozabiti na sočloveka

Ljubljana, 25. 11. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 33 minutami

Alen Podlesnik , E.K.
Vili Resnik je izdal novo pesem z naslovom Nihče ni sam, ko pada sneg. "Ustvarili smo pesem, ki govori o nas, o življenju, predvsem pa o spoštovanju in ljubezni do družine," o svoji novi skladbi, ki so jo opremili tudi s čarobnim videospotom, pravi legendarni glasbenik.

Nihče ni sam, ko pada sneg – je skladba, s katero nas energični Vili Resnik želi pogreti v zimskih dneh, predvsem pa spomniti na to, da se moramo ljudje imeti radi, se veliko družiti in spoštovati svoje starše. "Pesem govori o praznikih, ki prihajajo, o času, ko zapade prvi sneg, ko se družina zbere in je spet po dolgem času skupaj," je dejal pevec.

Vili Resnik
Vili Resnik FOTO: Andraž Kobe

Videospot so posneli na zasneženem Krvavcu, kjer so v objektiv ujeli tako idilično naravo kot družinske trenutke med božično večerjo pri babici in dedku. "Najlepši trenutki so, ko srečaš, bom rekel, prijatelje, najbližje sorodnike, ko se podružimo, si kaj povemo, spijemo kakšen kozarček in se imamo lepo," je dodal.

V prazničnih časih pa ne smemo pozabiti niti na soljudi, ki so morda sami in se v takšnih trenutkih počutijo še bolj osamljeno. "Ja, seveda, življenje ni samo potica in samo dobro in lepo ... Ob tej priložnosti bi morali tudi pomisliti na ljudi, ki so sami, morda niso niti sami krivi, da so sami ostali. Tudi če mu daš samo nasmeh, se mi zdi, je že zelo pomembna in lepa stvar. Mu daš roko, lepo besedo, mislim, da lahko to nekaterim zelo veliko pomeni," je sklenil Resnik.

