Vili Resnik za dozo romantike poskrbel z novo skladbo

Vili Resnik je ena od legend slovenskega glasbenega prostora. V svoji karieri je zapel številne pesmi, ki so postale zimzelene in živijo svoje življenje med publiko. Lepa za umret , najnovejša skladba, pa je po mnenju pevca prav posebna. Gre namreč za izredno osebno in čustveno pesem.

"Vem, da so me poslušalci vajeni v zelo energičnih skladbah, ampak ta je nekaj prav posebnega. Boža mojo dušo in verjamem, da jo bo tudi Sloveniji," je povedal Vili in dodal, da jo tokrat posveča ženskam: "Moški smo lahko precej nerodni v ljubezni in velikokrat pozabimo na glas povedati, kako jih imamo radi. Ravno njim pa te besede pomenijo veliko. 'Lepa za umret' pove vse to in še več."

Skladbo je spisal Rok Lunaček, za aranžma ter samo produkcijo je poskrbel Krešimir Tomec, snemanje videospota pa je glasbenik zaupal ekipi Neo Visuals, s katero je tokrat sodeloval prvič.

"Jasno je, da tople vode več ne moreš odkriti, nenazadnje sem v glasbenem svetu že skoraj 30 let. Želel sem si le nek preprost video z lepimi kadri, ki jasno pokažejo, kako lepo je življenje in kako sladka je ljubezen. Ekipa se je pri tem odlično odrezala!" je še razložil. A kot smo izvedeli, je videospot za Vilija tokrat še kako poseben: "Gre za prvi videospot v mojem življenju, za katerega sem posnel samo solo kadre in nič drugega!(smeh) To je to! Priznam, nikoli nisem maral snemati spotov in res je sedlo."

Vili, ki bo naslednje leto praznoval tri desetletja kariere, pa v teh dneh nikakor ne počiva. Za njim je leto, polno koncertov, na katerih še vedno s svojimi energičnimi nastopi navdušuje množice. "Ogromno nastopam. Morda celo največ v svoji karieri. Res sem vesel in počaščen, da bom kmalu tudi svojo novo skladbo 'Lepa za umret' lahko delil z ljudmi, ki me toliko let spremljajo in mi vračajo ljubezen. Lepše ne bi moglo biti. Hvala vsem za toliko ljubezni," je čustveno zaključil.