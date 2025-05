Vili Resnik znova sega v preteklost: Vsi zvoki so takšni, kot so bili takrat

Vili Resnik predstavlja novo pesem Zate zvezda gori - pesem, v kateri je pevca mogoče začutiti bolj kot kdajkoli prej. "Seveda smo se vrnili nazaj v 90. leta prejšnjega stoletja. Vsi zvoki so takšni, kot so bili takrat. Mogoče bo kdo, ki se spozna na glasbo, dejal, da gre za staro produkcijo. Toda ne. To je namenoma tako narejeno," je za 24UR dejal pevec.

Gre za ljubezensko pesem, ki se močno opira tudi na spomladanske dni, ko zunaj cveti, žubori, buhti. Kaj je Vilijev recept, kako presenetiti partnerko? "Ni treba kaj dosti filozofirati, saj tudi jaz nisem noben filozof. Če bi jaz to vedel, ne bi bil tudi tako nesrečno zaljubljen. A ko sem se jaz zaljubil, sem se zaljubil do konca, tako noro, da sem komaj živel. Spominjam se teh majskih dni, ko je energija puhtela," je dejal pevec.