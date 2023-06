Vinilni album skupine Videosex Lacrimae Christi v ponovni izdaji.

Videosex so nastali leta 1982 v Ljubljani in se ustalili v postavi pevka Anja Rupel , bas kitarist Janez Križaj , bobnar Iztok Turk ter klaviaturista Matjaž Kosi in Nina Sever . Skupina je kmalu bila deležna vsesplošne pozornosti po vsej nekdanji Jugoslaviji, s prvim albumom Videosex '84 pa se je njihova prepoznavnost le še okrepila.

V naslednjih letih so ustvarili več uspešnic in nastopali na velikih koncertih ter se pojavljali v pomembnih televizijskih oddajah in terminih. Skupina se je razšla leta 1992, ko se je Anja Rupel odločila za samostojno glasbeno pot.

Drugi album so izdali leta 1985, naslovna skladba pa je predelava skladbe nemškega skladatelja Carla Bohma. Na albumu je kot gost nastopil tudi član skupine Bijelo dugme, klaviaturist Laza Ristovski. V primerjavi s prvencem so za produkcijo tega albuma uporabili najsodobnejšo tehniko snemanja in komponiranja.

Pred tem je založba Matrix Music Arhiv ponovno izdala plošči La Femme skupine Karlowy Vary in Ogolelo mesto skupine Borghesia.