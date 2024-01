Virtuozi lahkotno naznanjajo bedne gibe, čeprav je resnica vse kaj drugačna

Song Show Me Out ne le z naslovom napoveduje vrnitev mlade seattelske pevke Umi. Ker je 24-letnica po mami Japonka, ne čudi njen visok glasovni register, toda intenziteto temu brez dvoma širijo očetovi, afro-ameriški geni. Umi je pred nekaj leti s polbaladno Remembr Me le postala tiha senzacija med množičnimi – pretočenci, tj. na Spotifyju. Talking to the Wind je pevkin že šesti EP. V primerjavi z Uminim albumskim prvencem Forest In The City (2022) je ta zaznavno bolj ritmično dovršen in bolj dinamičen. Slutnja, da se Umi, ki je tudi avtorica, razvija v kredibilno soul-pop zvezdnico, je vse bolj na mestu. Ne velja jo izgubiti z radarja.

Ocena: 3,5

