Viseča Pink z akrobacijami navdušila več kot 55-tisočglavo množico

Točno dve uri dolg spektakel je neustavljiva Pink in mama dveh otrok začela s staro uspešnico iz leta 2001, s katero, bodimo iskreni, vedno ''zažge'' – Get The Party Started.Že ob prvih taktih je dala vedeti, da se ne bo ''šparala'' in da bo ta večer pokazala vse, kar zna.Viseča z ogromnega lestenca je tako dala uvod v svoje vratolomne akrobatske podvige, ob katerih moramo priznati, da ni nikogar pustila ravnodušnega oziroma lahko bi rekli, da je samo še pridobila kakšnega novega oboževalca, ki si je njen koncert tokrat ogledal prvič.

Veličasten oder, barviti in zanimivi rekviziti, do potankosti dodelane in izpiljene plesne točke, zabavna projekcija, konfeti, pirotehnika, bruhanje ognja, ognjemeti so elementi, ki so samo še popestrili nepozabno glasbeno popotovanje, kot ga zna pričarati le Pink.

V svoj repertoar, ki je obsegal kar 23 pesmi, je vključila svoje največje hite Who knew, Just Like A Pill, Try, Just Give Me A Reason, manjkale pa niso niti skladbe Raise Your Glass, Blow Me (One Last Kiss), F**kin' Perfect, What About Us. Z najnovejšega albumaHurts 2B Humanpa je postregla s skladbamiWalk Me Home, Hustle, Can We Pretend.