Vit@vox za pesem 'Trik' posneli še videospot

V skupini vita@vox se znanje in izkušnje glasbenikov združujejo z mladostno energijo in pevkinim vokalom. Poleg Vite Jordan skupino sestavljajo kitarista Mitja Lončarek in Silvo Čelhar , basist Željko Bajlovič - Bajlo , klaviaturistka Iomi Babuder Briški in bobnar Ado Krpan . Ime skupine je nastalo iz pevkinega imena, ki asociira tudi na življenje, petje v živo in posebno barvo njenega glasu. V več kot dveh letih delovanja je zasedba izdala že dva uspešna singla, ki se vrtita na slovenskih radijskih postajah, pod oba pa se je podpisal priznan slovenski avtor, producent in izvajalec Alex Volasko . Prvi nosi naslov Malo nad oblaki , drugi pa Ravno obratno . Glasbenike, ki delujejo v skupini druži tudi želja, da poslušalcem skozi glasbo prenesejo strast, ki jo čutijo ob njenem ustvarjanju.

Tretja in najnovejša skladba zasedbe nosi naslov Trik — tudi pod to se je podpisal Alex Volasko, s katerim skupina že več kot leto uspešno sodeluje. “Alex točno ve, kaj želimo in kakšno glasbo imamo najraje. Prav zato je sodelovanje z njim preprosto, naš band pa z njegovo pomočjo pridobiva na 'posebnem zvoku', ki nas razlikuje od ostalih”, je povedala pevka skupine Vita Jordan. Besedilo pesmi govori o fantu, ki se na vse načine trudi in išče pot do dekleta. Cele noči jo kliče in pošilja sporočila, dekle pa mu v skladbi govori, naj se malo pomiri in opusti stari pristop ter poizkusi kaj novega. Besedilo opisuje današnjo 'moško' mlado populacijo, ki je prek mobilnih naprav zelo pogumna in predvidljiva, v resni situaciji pa stisne rep med noge. Hkrati želi avtor z besedilom sporočiti, da je za dekle potrebno storiti precej več, kot le poslati nekaj osladnih sporočil.