Vlado Kreslin: Razžalosti me, ko me kdo razočara kot človek

V novih preoblekah sta samo dve, RekainS tabo je izi. Vse ostale pesmi so nove, nastale v zadnjih treh letih; dve sem na nekaj koncertih že izvedel, večina pa jih še čaka na krstno živo izvedbo. Se mi pa zdi, da mi je tokrat uspel res optimističen, svetel album. To mi potrjujejo tudi zvesti poslušalci, ki so ga že vzeli za svojega.

Album je pravzaprav mešanica novih in starih skladb, nekatere so v novih preoblekah, kako ste naredili izbor, kaj je rdeča nit plošče?

Ja, prave ženske imajo ponavadi prav, vendar nisem misli na to, ha-ha. Gre bolj za zlate verižice, drage čeveljce in podobno … Niti prave ženske niso imune na to. Ali pa one še posebej ne?

Je naslov novega albuma Kaj naj ti prinesem, draga? tudi v povezavi s tem, da imajo ženske vedno prav in da vedo, kaj je za moškega (za katerega je dobro, da je do nje ustrežljiv) najbolje?

Mislim, da se mi niti niso razblinili, so še vedno tu. Kot večno naivnemu človeku me žalosti, da je naivnost postala pomankljivost, vredna prezira. Pa razžalosti me, ko me kdo razočara kot človek.

Koliko idealov se vam je, tekom let, razblinilo, kaj je poglavitna stvar, ki jo človek dojame tekom let, po toliko in toliko izkušnjah?

Vlado, v mladih letih ste igrali v zasedbah Apollo, Špirit 3, Izvir, Horizont, Avantura. Kako zdaj gledate na tiste čase, kakšne so bile takrat vaše želje in ideali?

Morda za neke vrste naravno samozavedanje, ki sem ga začel izvajati v muziki že v začetku devetdesetih z Beltinško bando. Spletna stran v prekmurščini se mi je dolgo motala v glavi, ampak mi ni bilo čisto jasno, kako se tega lotiti. Potem pa se je kar naenkrat vse sestavilo; odlična in nadvse profesionalna ekipa kreativcev iz družbe Innovatif, na čelu z Luko, ki me je razumel tudi po glasbeni plati. Stran je odlično obiskana in zadovoljen sem, da dobim toliko všečkov za prekmurščino, tudi od ne-Prekmurcev.

Koncerti so tradicionalno večinoma razprodani, mar to pomeni, da je ljudem mar za Kreslina, ali predvsem za domačo muziko, za prekmurski melos, koneckoncev?

Že leta imamo tri koncerte, samo v začetku, torej pred osemindvajsetimi leti smo imeli najprej enega in potem nekaj let dva. Leta 1998 smo imeli štiri. V času enega leta se marsikaj zgodi in spremeni, zato je vsak koncert izziv. Je pa zagotovo vsak predlog dobrodošel, tudi če ga ne upoštevam v celoti ali pa sploh ne – včasih je koristno že to, da se zaveš, česa nočeš.

Že vrsto let imate dvojni, trojni koncert v Cankarjevem domu. Vsako leto je drugače, novi gostje, sodelavci, ste imeli kdaj "težavo", koga, kako, kaj? O tem razmišljate celo leto, ste "glavni" vi, ali so dobrodošli tudi predlogi drugih?

Se pravi, ste Slovence najprej učili peti po prekmursko, zdaj še pisati? Kaj priporočate tistim, ki je pač ne razumejo?

Pomaga, če poješ porcijo dödölov in eno gibanico.

Vašo biografijo je napisala Američanka, teksaška gospodinja, ki se jo je dotaknila vaša glasba. Njeno doživljanje vas in vaše glasbe je zanimivo branje, po docela neobremenjeno. Kako oz. zakaj ste se odločili, da o vas piše nekdo, ki ni iz našega okolja, ne pa npr. Vesna Milek?

Knjiga ni bila mišljena kot biografija (za katere pisanje se mi je – mimogrede - ponudilo že nekaj piscev). Ruth me je kontaktirala po mailu, prišla v Slovenijo prvič, drugič ... Vsi ti dogodki so odlično in duhovito opisani v knjigi, tako da jih zdaj ne bom obnavljal. Ta izkušnja, priti v Slovenijo, spoznati mene in moje sopotnike, je bila tako močna, da je o tem želela napisati knjigo. Jaz sem jo spodbudil, saj se mi je zdel predvsem njen "ameriški" pogled na Slovenijo s pomočjo moje glasbe izjemno zanimiv. Slovenija in tukajšnje življenje je bilo za njo nekaj tako novega, da ne rečem šokantnega, da to doživetje lahko veliko pove tudi nam.

Beltinška banda je najprej izgubila Miška Baranjo, potem še brata Kociper, koliko so vam ti možje spremenili življenje, jih pogrešate, so v vaših mislih še živi?

Skoraj vsak dan mi pade na pamet kakšen njihov citat in to je skoraj največ, kar lahko ostane za človekom. To tudi ni čudno, saj so bili izredno duhoviti, tudi pred nedavnim umrli saksofonist Pišta Bankko, ki sem si ga omenjal že danes zjutraj.