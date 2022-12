Vlado Kreslin: Pesem je od tistega, ki jo potrebuje

Ne več, zdaj so drugi časi. Spomnim se, ko se je Pionirski list spremenil v PIL (in se sprivatiziral), so v njem naenkrat izginili glasbeniki, ki so imeli kaj povedati in se v njega naselili tisti, ki so se znali dobro našminkati.

Če pogledamo nazaj, v zgodovini, so te povabile progresivne zasedbe Izvir in Horizont, kar si dejal, da se ti zdi zakomplicirana muzika, ali si imel v mislih tudi najbolj poznano, Martin Krpan?

Ja, Martin Krpan, saj so bili na prvih dveh ploščah precej usmerjeni v glasbo v slogu Genesis in Yes. Horizont s kitaristom Iztokom Černetom je bil bolj pod vplivom črnske glasbe, jaz sem igral tudi bongose. Igrali smo glasbo skupin War, Commodores, Average White Band, Stevieja Wonderja ... Nato pa sem nam počasi podtaknil Traffic in The Allman Brothers, novi val Grahama Parkerja, kar smo z največjim uspehom igrali predvsem v Študentskem naselju v Ljubljani, kjer smo imeli tako polno, da si dejansko potreboval pol ure od odra do šanka s tremi steklenicami piva v naročju. Sicer pa smo igrali po celi Sloveniji. Z Izvir pa sem bil precej kratek čas, med drugim smo leta 1975 zmagali v oddaji Pop integral v Domžalah, ki je bila vsejugoslovanska radijska oddaja. Zmagali smo s pesmijo Mateja Bora Šel je popotnik skozi atomski vek. To je bila precej kompleksna dvanajst minutna skladba.

Na drugem albumu Martin Krpan 2, si leta 1984 zapel dve skladbi ...

Tomaž Sršen me je klical, da pevec Andrej Turk odhaja iz skupine. Napisal sem besedili za dve pesmi, na koncertih pa pel vse pesmi, tudi tiste, ki jih je prej pel Andrej. Sicer pa sva v začetku 80. let imela z Janezom Zmazkom Žanom bend Spremstvo, iz tistega časa skladbi S prsti mi greš skoz lase in Spet doma. Zmazek je potem odšel k Buldožerjem, jaz pa h Krpanom. Z Mirom Tomassinijem sva leta 1984 napisala pesem Tista črna kitara.

Veliki preboj pa je prišel z albumom Od višine s zvrti leta 1987?

Ja, potem smo ubrali drugačen pristop, zadeve malce poenostavili in barko usmerili proti bolj bazičnemu rocku, da so pesmi postale bolj dostopne in spevne. Zadnji LP Bogovi in ovce, za katerega smo pesmi pisali in vadili med protesti za četverico na Roški, izdali pa leta 1988, je bil verjetno malo preproduciran album, zaradi česar ni bil preveč radijsko prijazen.