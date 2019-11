Vlado Kreslin: Pomembno je zdravje, ne materialne dobrine

"V današnjem času, ko se vsi stalno znova čudimo, da se še vedno odpirajo nove trgovine, in je večina našega življenja osredotočena na materialne dobrine in na njih pridobivanje, se vsake toliko zamislimo in si rečemo: Pa saj vsega tega ne potrebujemo," je za 24ur.com povedal PrekmurecVlado Kreslin, ko smo ga vprašali, o čem govori nova pesem Kaj naj ti prinesem, draga, katere avtor glasbe in besedila je kantavtor sam, aranžma pa je naredil v sodelovanju z Galom Gjurinom. "Pomembna sta zdravje in srce," je še dodal Kreslin. Videospot pesmi, ki nosi enako ime kot nov album, pa je ustvarila Andreja Završnik.