Vlado Kreslin praznoval 65. rojstni dan v velikem slogu

Slovenski kantavtor in glasbenik Vlado Kreslin je svoj 65. rojstni dan praznoval v velikem slogu. Večer se je začel v nabito polni dvorani ljubljanskega Kinodvora s projekcijo filma Poj mi pesem, ki govori o njegovi obsežni, več kot 40 letni karieri. Kreslin je pred začetkom filma z obiskovalci podelil anekdote s snemanja, pri praznovanju pa so se mu pridružili tudi prijatelji in glasbeni kolegi.