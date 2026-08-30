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Vlado Kreslin pred 35 leti prvič zabrenkal na odru Križank

Ljubljana, 30. 08. 2026 20.05 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik Tjaša Železen
Vlado Kreslin

Zaradi njegove intenzivne energije mu nekateri pravijo, da je najmlajši slovenski 70-letnik. Vlado Kreslin je sinoči na odru Križank praznoval polnih 35 let, odkar je občinstvu prvič zabrenkal na tem legendarnem ljubljanskem prizorišču.

Vlado Kreslin že 35 let nastopa na odrih, mnogi so z njegovimi pesmimi odraščali, se zaljubljali, ustvarjali spomine. Na kaj pa obiskovalce njegovega koncerta v Križankah spomnijo?

"Mene trenutno na uspavanke za sina," nam je povedala ena od obiskovalk, druga pa razkrila, da je ob njegovih pesmih naredila maturo in dodala: "Zdaj redno obiskujem njegove koncerte, ker se mi zdi, da je to en takšen zaklad." Mlada oboževalka Vlada Kreslina pa nam je zaupala: "Ne spomnim se, kdo mi ga je prvi predstavil, oči večkrat igra njegove pesmi in v zboru smo peli njegove pesmi. Tudi dedi mi je o njem pripovedoval."

Kreslin pa nam je priznal, da sam občasno pozabi besedilo kakšne od svojih pesmi: "To se mi je prej na vaji dvakrat zgodilo. Bobnar je, ko sem pozabil in smo nekaj narobe zaigrali, zelo modro rekel, da bo odličen koncert, ker je vaja bila katastrofalna."

Obiskovalka Valentina pa nam je dejala, da jo Kreslinove pesmi spomnijo na rojstni kraj, saj je tudi sama Prekmurka: "Tudi jaz prihajam iz lepega Prekmurja, njeove pesmi pa me spomnijo predvsem na našo reko Muro. Na njen vonj in gozd, na zeleno barvo, nostalgijo in tudi na naše otroštvo. Veseli smo, da se ponaša z našim prekmurskim melosom in temperamentom, ki ju prenaša v svet." Dodala je, da pri njegovih pesmih čuti, da pridejo iz srca in so zelo pristne. "Je ganljiv, zna pa tudi poskrbeti za to, da nas dvigne na noge in zaplešemo," je še povedala.

Iztok Černe, član skupine Horizont, pa je povedal, zakaj Kreslin nikoli ne bo šel iz mode: "Ker je iskren. Že pred časom sem mu povedal, da bo najboljši pevec v Sloveniji, ker si iskren in delaš tisto, kar te veseli. To ljudje občutijo."

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flojdi
30. 08. 2026 20.57
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