Vlado Kreslin pred leti na splavu med nastopom lovil ribe

Festival Lent je od nekdaj osrčje kulturnega dogajanja, s katerim se prične poletje. Starejši domačini se spominjajo, ko je festival trajal več tednov, mlajši pa se veselijo, da se kultura še naprej razvija. Vlado Kreslin pa se spominja, ko je bil glavni oder na Dravi na splavu in je med pavzami od nastopov lovil ribe. No, to ni več mogoče, je pa voda še vedno nekaj korakov stran in končno smo dočakali koncerte na prostem.

Koncerta na prostem in dogajanja v večernih urah, ko temperature niso tako visoke, se je veselil tudi raper Vazz. "Mariborski občutek je popolnoma drugačen od ljubljanskega. Ponudba je zelo bogata, stojnice s hrano," navdušenja ni skrival Kreslin. In kar so za stojnice z dobrotami, je za drge glasba Vlada Kreslina, njegovi oboževalci mu sledijo od Maribora do Londona."Videla sva ga nekaj let nazaj, sedem se mi zdi in takoj sva vedela, da je to dobra glasba, dobra besedila," je povedel tuj obiskovalec Lenta.