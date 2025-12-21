Vlado Kreslin prvič trikrat napolnil tradicionalno Kreslinovanje

Vlado Kreslin je že štiriintrideseto leto napolnil Gallusovo dvorano. Slovenski poet, glasbenik in trubadur, ki časti svobodo, skupnost, solidarnost in veselje do življenja, je tokrat na oder stopil trikrat. Po dolgih desetletjih ustvarjanja svoje poslušalce še vedno preseneča in v tem prehitro spreminjajočem se svetu opogumlja z novo glasbo.
Prekmurec je glasbeni fenomen, ki s svojo neposrednostjo, poezijo in glasom že desetletja odkriva skrivnostno tančico svoje duše, svojemu občinstvu pa služi kot ogledalo, v katerem se ogleduje tako subtilno in sofisticirano, da se tega sploh ne zaveda, a vsakič znova spet hrepeni po njegovi glasbi.
Tokrat so ga na odru spremljali: Iztok Cergol, harmonika, violina, saksofon, mandolina, akustična kitara; Mileta Grujić, klavir; Samo Budna, violina; Anton Tonč Feinig, orgle hammond; Matej Sušnik, električna in akustična kitara; Domen Gracej, trobenta; Andraž Mazi, kitara pedal steel; Luka Ovsec, tolkala; Andrej Sobočan, cimbale; Boštjan Rous, klarinet, saksofon; Luka Jerončič, električna bas kitara, kontrabas; Gašper Peršl, bobni. Občinstvo so navdušili tudi posebni gosti, ki so se mu pridružili na odru.
