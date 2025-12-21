Vlado Kreslin prvič trikrat napolnil tradicionalno Kreslinovanje

Vlado Kreslin je že štiriintrideseto leto napolnil Gallusovo dvorano. Slovenski poet, glasbenik in trubadur, ki časti svobodo, skupnost, solidarnost in veselje do življenja, je tokrat na oder stopil trikrat. Po dolgih desetletjih ustvarjanja svoje poslušalce še vedno preseneča in v tem prehitro spreminjajočem se svetu opogumlja z novo glasbo.

Vlado Kreslin in Senidah na 34. Kreslinovanju FOTO: Mateja Mirt

Prekmurec je glasbeni fenomen, ki s svojo neposrednostjo, poezijo in glasom že desetletja odkriva skrivnostno tančico svoje duše, svojemu občinstvu pa služi kot ogledalo, v katerem se ogleduje tako subtilno in sofisticirano, da se tega sploh ne zaveda, a vsakič znova spet hrepeni po njegovi glasbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke