Vnukinja Arethe Franklin zapela z Jennifer Hudson

Oskarjevka, ki v filmu Respect upodablja kraljico soula, je na Instagramu delila posnetek, na katerem v večernih oblekah na rdeči preprogi izvajata skladbo Ain't No Way. Ob tem je zapisala, da je ta pesem v izvedbi Arethine vnukinje pevsko ikono ob premieri glasbene biografije počastila na najboljši možen način.

''Tako srečna sem, da lahko svojo babico počastim na tak čudovit način,'' je dejala Grace, preden je pričela peti, in dodala še: ''Ain't No Way je moja najljubša pesem, ki jo je izdala, zato upam, da boste uživali.''

Zgodba o Arethi Franklin je bila pred kratkim že ekranizirana. Marca so si namreč gledalci že lahko ogledali osemdelno miniserijo o njenem življenju, vendar njena družina tega projekta ni podprla. Prav Grace je v tistem času na družbenih omrežjih serijo ostro skritizirala in ob tem zatrdila, da so med nastajanjem filma Respect skušali stopiti v stik z ekipo miniserije in ji podati prave informacije, vendar so jih producenti večkrat zavrnili. Ob tokratni premieri so Arethini bližnji naposled dobili priložnost, da njeno zgodbo povedo na spoštljiv način.