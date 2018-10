Vnukinja Slavka Avsenika zapela dedkovo skladbo 'Nesi me, nesi'

Monika Avsenik je vnukinja utemeljitelja narodnozabavne glasbe Slavka Avsenika ter hči skladatelja in glasbenika Gregorja Avsenika . S petjem se je začela ukvarjati že zelo zgodaj – po pričanju domačih že takrat, ko se tega sama še ni zavedala. Z vstopom v osnovno šolo je začela obiskovati tudi glasbeno šolo in dokončala nižjo glasbeno stopnjo. Vseskozi je prepevala tudi v šolskem pevskem zboru.

V letih, ki so sledila, je Monika svoje glasbeno in pevsko znanje utrjevala in izpopolnjevala na urah solo petja – najprej pri Tomažu Kozlevčarju , nato pri Darji Švajger , kasneje pri Manici Smrdelj .

Leto 2015 je bilo za Moniko prelomno, saj se je prvič predstavila širši javnosti. Oblekla je narodno nošo in nastopila na Avsenikovem festivalu, ko je skupaj z bratovim ansamblom Ansambel Saša Avsenika in očetom na kitari odpela nekaj skladb pred več kot 1000 obiskovalci. Njen glasbeni debi je bil zelo odmeven. To leto je bilo prelomno tudi za Monikin odnos do narodnozabavne glasbe in njenih glasbenih korenin. Po prvem nastopu se je njen pogled na dedkovo glasbeno zapuščino povsem spremenil. Po Avsenikovem festivalu je začela sodelovati z bratovim ansamblom in očetom, sledil pa je tudi njen prvi televizijski nastop – decembra leta 2015 je nastopila v Cankarjevem domu na festivalu Mati domovina, kjer je zapela skladbo Tam, kjer murke cveto.

Leta 2016 je Monika skupaj z bratovim ansamblom, očetom in Slovenskim oktetom nastopala na turneji po Avstriji. Kasneje tega leta se je prijavila na avdicijo za vokalni orkester Perpetuum Jazzile, jo uspešno opravila in je danes polnopravna članica zasedbe. Hkrati je izpopolnjevala svoj glas pri Maji Bevc, saj je vedno rada odkrivala nove, drugačne pevske pristope in trike.

Leta 2017 je Monika posnela svojo prvo skladbo Morda pa nekoč in nadaljevala tudi svoje glasbeno sodelovanje z družino: nastopila je na koncertu Avsenik s simfoniki v Cankarjevem domu, z bratovim ansamblom je nastopala na turneji po Nemčiji in seveda vseskozi prepevala tudi pri Perpetuum Jazzile.