Vrača se Edinburški festival, poudarek bo na glasbi

Mednarodni umetniški festival v Edinburgu, na katerem nastopajo svetovno znani umetniki, glasbeniki in komiki, je bil lani prvič v svoji 70-letni zgodovini odpovedan zaradi pandemije. Pandemija bo omejila tudi gledališke in plesne produkcije v letošnji izdaji, ki bo po napovedi potekala med 6. in 30. avgustom, poroča britanski The Guardian.

Nastopili bodo tudiKraljevi filharmonični orkesterpod taktirko Vasilija Petrenka, orkester Chineke!, Simfonični orkester BBCinŠkotski komorni orkester.Kraljevi škotski nacionalni orkester bosta vodila dirigent Valerij Gergijev s pianistomDaniilom Trifonovom in dirigentka Elim Chan s čelistko Sol Gabetta.

Med jazzovskimi glasbeniki bodo zastopani Moses Boyd in zasedba The Comet is Coming, v eksperimentalno glasbo pa bodo prisotne povedliBlack Midi, Nadine Shah in Black Country, New Road. Nastopili bodo tudi škotska rock zasedba The Snuts, ki se je zavihtela tudi na vrh glasbenih lestvic, in afriška izvajalca Fatoumata Diawara inBallake Sissoko.

Operne produkcije vključujejoAriadno na NaksosuRicharda Straussaz Dorotheo Röschmann v naslovni vlogi,Falstaff Giuseppeja Verdijav režiji Davida McVicarja, v predstavi Dido's Ghost pa bo skladateljica Errollyn Wallen prikazala nadaljevanje in poglobitev opereDidona in EnejHenryja Purcella.

Kot gledališki premieri sta napovedani predstaviMedicine Enda Walsha s tematiko duševnega zdravja in Alan Cumming Is Not Acting His Age avtorja Alana Cumminga, ki bo prevpraševal proces staranja.

Na spletu si bodo oboževalci lahko brezplačno ogledali 21 nastopov, kar Edinburški festival omogoča prvič. Brezplačen bo tudi dogodekNight Light, kjer bodo nočni sprehajalci v Kraljevem botaničnem vrtu zrli v ognjene skulpture umetnostnega kolektivaCompagnie Carabosse, obenem pa bodo prisluhnili tradicionalni škotski glasbi v živo.

Po besedah direktorja festivalaFergusa Linehana je sedaj čas za pogled v prihodnost glede pandemije. Kot navaja The Guardian, je Linehan festival opisal kot skrbno organizirano vrnitev k nastopom v živo. Sprejeli so številne varnostne ukrepe, prav tako pa se bo letošnja izvedba odvijala pod prezračevanimi paviljoni.