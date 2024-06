Vrača se legendarni Plavi orkestar.

Legendarni Plavi orkestar se vrača na odre. Skupina še vedno ostaja kulturni fenomen, njihove uspešnice so še danes del radijskih valov, neizogibne so na zabavah in že leta povezujejo generacije. Zasedba je z glasbo zaznamovala skoraj štiri desetletja.

"Plavi orkestar so ljudje vedno doživljali kot neko benigno pojavo, s katero nihče ni imel težav, kakor čevapčiče in sladoled. Če torej gledamo Plavi orkestar kot pojavo, potem je ta skupina verjetno zadnji dinozaver v regiji. V času, ko na žalost vse nekako razpada, v dobi velikih kriz, pandemij, polarizacij in nesporazumov med ljudmi sem opazil, da Plavi orkestar pri ljudeh izzove nekakšno iracionalno stabilnost v smislu: Vidiš, oni so ostali skupaj, prijatelji, nič jih ni ločilo," je povedal pevec Saša Lošić.

"V času, ko počasi izginja svet, ki smo ga nekoč poznali, nekaj vseeno ostaja. Za mene je bil Orkestar vedno skupina prijateljev. Kot ko se igrajo karte, briškula, bend, v katerem so vrata vedno odprta, nekdo pride, nekdo odide, ampak mi vedno ostajamo klapa." Po petih letih so se pred kratkim spet zbrali na Hvaru v Vrboski in začeli s pripravami na turnejo. Dom kulture je postal prostor za vaje, njihova zadnja vaja pa je bila kar javna, na trgu Vrboske ob mostu. Kot zahvalo za gostoljubje, podporo in dobro vzdušje je Plavi orkestar povabil prebivalce mesta, da se jim pridružijo in z njimi zapojejo ponarodele hite, kot so Bolje biti pijan nego star, Od rodjendana do rodjendana, Kaja, Ako su to samo bile laži, Suada in druge. Basist Samir Ćeremida je ob tem povedal: "Od prvega dne v tem bendu ustvarjam glasne vibracije resnično z največjim užitkom. Pripravljamo tudi nove pesmi, ki prinašajo izključno dobro energijo in pozitivno vzdušje. Pri nas ni dvoma, ali naj gremo naprej, mi se počutimo, kakor da smo šele na začetku."

