Vrača se znana fantovska skupina, ki je navduševala v 90. letih

Skupina Five je nastala leta 1997 in po svetu skupno prodala več kot 20 milijonov plošč. Skupina, ki je leta 2001 razpadla, se je večkrat združila, a nikoli več z vsemi izvornimi člani. Po skoraj četrt stoletja se bodo zdaj na odru spet zbrali vsi člani – Abz Love, J Brown, Ritchie Neville, Scott Robinson in Sean Conlon.

"Res je, vseh pet se nas bo združilo na britanski turneji. To smo načrtovali že dolgo časa in zdaj se nam zdi, da je pravi čas – 25 let pozneje in na to smo pripravljeni," so zapisali na Instagramu. Skupina je leta 2001 razpadla zaradi izgorelosti, duševnih zlomov in sporov v zakulisju, je poročal BBC. Five je sicer edina britanska zasedba, ki je na tamkajšnjih lestvicah zasedla mesta med top 10 z vsemi 11 singli – med njimi so trije dosegli tudi prvo mesto.

