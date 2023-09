Vreščeči vrhunec leta ali Tomlinson v Stožicah

Ob 18. uri so namreč odprli vrata v dvorano, ob 19. in 20. uri pa so oder ogrevali mladi kantavtor iz Newcastla Andrew Cushin ter nato še britanski indie rokerji The Lathums . Za pripadnike, pardon, pripadnice generacij novega tisočletja torej kar trojna doza mladih izvajalcev, ki je nakazovala na odličen pop-rokovski večer. Pogled naokoli je pokazal, da se je večina oboževalk tam od 10. leta navzgor dejansko potrudila in vsaj do tričetrt zapolnila prostor v parterju, preostalih nekaj 10 odstotkov pa se jih je zadovoljilo z zelenim ringom na tribunah.

Da o zastopnikih moškega spola praktično ni bilo ne duha ne sluha, ne preseneča, saj je Louis Tomlinson vseeno bil eden od članov One Direction, kjer je seveda kraljeval tudi v samostojni karieri izredno uspešni Harry Styles , ki je v zadnjih letih zajadral tudi v igralske vode. Moški del občinstva je bil tako bržčas zastopan v manj kot 10 odstotkih, sem in tja je kak fant spremljal svoje dekle ter nekateri starši, ki so bolj ali manj zainteresirano spremljali svoj mladoletni naraščaj.

Že pred samim začetkom smo lahko bili priče bratski oz. sestrski razpoloženosti v krepko nabitem parterju, ko so varnostniki v prostoru med odrom in ograjo točili vodo, da so potem kozarčki lepo potovali nazaj iz rok v roke, da so se lahko okrepčala tista najbolj žejna grla, ki so najbrž že nekaj ur trpela ob vse večji dehidraciji. A prizori so bili pravzaprav impresivni, spet drugo vprašanje pa je najbrž bilo, kako je katera koli od nagnetenih oboževalk lahko odšla na stranišče. O varnostnih ukrepih, zdravniški ekipi, vodi in opozorilu, naj med koncertom ne mečejo stvari na oder, nas je tik pred začetkom opozoril glas samega Louisa, kar je že sprožilo pravo navdušenje med oboževalkami.

Koncert je pričel s skladbama The Greatest in Kill My Mind , tretja pa je bila Bigger Than Me , uspešni singel z lanskega drugega albuma Faith In The Future, po katerem je poimenovana tudi pričujoča turneja. Po četrti pesmi Lucky Again je sledil vzklik "Ljubljana, kričiii!!!" , ko se je tudi zahvalil vsem in vsakemu, ki je bil ta večer prisoten na koncertu.

A kakšno je huronsko vreščanje najstniške ekstaze, so ušesni bobniči prisotnih v dvorani lahko občutili točno ob 21. uri, ko so se ugasnile luči in je na oder počasi začela kapljati petčlanska spremljevalna zasedba dveh kitaristov, basista, klaviaturista in bobnarja. Jakost navdušenega in neverjetno bučnega vreščanja pa je seveda dosegla vrhunec, ko je na oder priskakljal 31-letni Tomlinson.

Da so se zares zbrale pravoverne oboževalke, je bilo opaziti, saj je večina znala vsa besedila na pamet, tudi ko je vmes navrgel kakšno pesem One Direction (Night Changes), zanimivo pa je, da izvaja tudi pesem 505, priredbo Arctic Monkeys ter 7 zasedbe Catfish and the Bottlemen, potem ko je uradni del zaključil z baladno Angels Fly ter Out Of My System.

Po natanko uri in 20 minutah je sledil kratek premor in ponovno oglušujoče navdušenje, ko se je zvezdnik vrnil na oder za dodatek s skladbo Saturdays ter Where Do Broken Hearts Go (One Direction), za sam konec okoli stominutnega nastopa pa prihranil pesem Silver Tongues, ko so se pred dvorano že živčno prestopali nekateri starši, ki so prišli po svoje otroke.