Vrhunski bobnarji pripravili brezplačne lekcije bobnanja

Kaj lahko poveže glasbenega menedžerja Aleša Uranjeka, zmagovalca šova Kmetija Franka Bajca in nagrajenca slovenskega predsednika Marka Soršaka - Sokija? Odgovor je - ljubezen do bobnanja. Ta praznični december si lahko vse naštete omislite za svoje učitelje igranja na bobne. In to brezplačno. Do zdaj so lekcije na spletu zbrale že več kot 25 tisoč ogledov, vsi sodelujoči pa želijo, da bi letos po slovenskih domovih in garažah namesto petard raje glasno pokali bobni.

