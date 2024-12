Vrhunski 'tribute' The Cure in 30 let Orta

Ljubljanski Orto bar je v velikem slogu proslavil 30-letnico, saj so v okviru 40-letnice tja prišli igrat kultni Niet, ki so prizorišče z lahkoto razprodali, podobno kot malo dvorano v dveh urah, ko so imeli nenapovedani koncert leta 2008, ki je bil prvi javni nastop z novim pevcem Borutom Maroltom . "Niet in Orto sta sorodni duši in taka je bila tudi obletnica, nabita z duhom samosvojosti, čustev in upora. Največji uspeh Orta je, da smo še vedno na pravi poti in tudi v tem smo si podobni z Niet. Najbolj so bili popularni, ko jih sploh ni bilo. Orto duh je še vedno v zraku in verjamem , da bo še dolgo, tudi ko nas več ne bo ali pa morda še bolj," je obletnici ob bok povedal vodja Orta, Andrej Ciuha .

"25. Orto fest bo udaren in zanimiv, kot se za tako številko tudi spodobi. Kmalu bomo obelodanili program, da se bodo o tem lahko prepričali tudi naši obiskovalci. 'Tribute' cikel je posvečen naši glasbi in s tem naši identiteti. Ta glasba smo mi, to je Orto, že od samega nastanka, zdaj pa lahko uživamo v vrhunski živi izvedbi. Skupine z repertoarja so vrhunski izvajalci in oboževalci orginalnih zasedb, saj če zamižiš, ne veš, kdo izvaja pesmi, veš samo, da je to to!" nam je še zaupal Ciuha o 25. Orto festu, ki (prikladno) prihaja leta 2025 in o izvrstnem ciklusu tribute skupin.

Eden najboljših približkov že skoraj trideset let

Luca Licandro pa je skoraj abrahamovec, ki si je svojo najljubšo skupino v živo ogledal več kot šestdesetkrat (!) in zato (pre)dobro ve, kako ustvariti pravo vzdušje, saj je s prijateljem Francescom leta 1996 ustanovil tribute zasedbo Easy Cure, kar je bilo na samem začetku pravzaprav prvo ime The Cure. "Tako zame kot za bend je čast in precej čustveno igrati pesmi The Cure pred občinstvom, ki jih ima rado tako kot mi, ki jih spremljamo več kot 40 let. Je hkrati velika odgovornost, saj ni tako preprosto ujeti tiste prave občutke, saj je treba paziti na zvoke in dinamiko. Seveda pa v tem zelo uživamo," nam je povedal ob nedavnem obisku, ko so že drugič nastopili v Orto baru v okviru cikla tribute zasedb.