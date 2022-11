Vrnil se je Kurzschluss: z nastopi navdušila Boris Brejcha in Brina Knauss

V Ljubljano se je po treh letih znova vrnil dogodek za tiste, ki obožujejo glasno glasbo. Kurzschluss je v prestolnico privabil ljubitelje elektronske glasbe, ki so uživali v ritmih svetovno znanega nemškega didžeja Borisa Brejche . Sloviti glasbenik pa si bo zadnji obisk Slovenije zapomnil ne le po navdušenih poslušalcih, ki so z njim uživali več kot dve uri in pol, temveč tudi po tem, da je pri nas praznoval svoj 41. rojstni dan. Najprej je praznoval s publiko, nato pa nazdravil še s svojo ekipo.

Poleg nastopa slovitega nemškega didžeja pa je imelo občinstvo še en razlog za ponos in veselje. Po zelo dolgem času je na slovenskem odru stala Brina Knauss, že leta svetovno uveljavljena didžejka. "Veliko mojih prijateljev pride, med njimi tudi moji zasavski prijatelji, ki jih zelo dolgo nisem videla. Se zelo veselim," je pred dogodkom zaupala Brina. Od njenih dni v manekenskih vodah in časov v skupini BBT je že dolgo, ampak tudi kot didžejki ji ni bilo vedno lahko. "Ker sem bila manekenka, je bil to minus. Jaz sem zelo dolgo vztrajala in sčasoma se je pokazalo, da sem profesionalna," je priznala in dodala, da je bilo težko. "Ampak zato, ker sem se tako trudila, sem dobila res veliko spoštovanja od največjih didžejev," je še povedala.