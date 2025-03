Vrnitev dua Liamere na slovenske odre: Evforičen občutek

Skladbe, ki krasijo novi album, sicer nadaljujejo tradicijo prepletanja melanholije v sozvočju raznih elektronskih žanrov, vendar je v njih, po zaslugi nove (in drugačne) instrumentacije, čutiti svežino in odprtosti za širšo zvočno kuliso - kar sta napovedala že izdana singla Settle Down in Prospects . Za odtenek svežine pa je poskrbela tudi zasedba talentiranih instrumentalistov in glasbenikov, ki so že poznanim baladam dodale novo interpretacijsko žilico.

"Sprva na odru nisem imel občutka o tem kakšne so reakcije v publiki, ker sem imel slušalke in nisem kaj dosti slišal. Ko sem jih končno dal dol in slišal kako ljudje ploskajo, je bil evforičen občutek," je po koncertu povedal Andi, Kaja pa dodala: "V bistvu moram priznat, da nisem imela veliko pričakovanj, zato ker, kot pravi Magnifico, so ta zibelka razočaranj. Me je pa pozitivno presenetilo, da je bila dvorana lepo polna in, da so se ljudje v ozadju tudi zibali na našo glasbo. Res sami lepi občutki."

Na koncertu se jim je v preddverju pridružili tudi inštitut 8. Marec z iniciativo My voice my choice in Mesto žensk, dve organizaciji, ki premikata meje za enakopravnost spolov v naši družbi."Verjamem, da lahko z umetnostjo vplivamo na družbo na tak način, da jo izboljšujemo. Zato se mi zdi, ne le dobro od umetnikov, da delamo to, ampak tudi odgovorno, da svoja načela, če so dobra, predajamo naprej ljudem na katere imamo lahko vpliv," je povedal Andi, Kaja pa dodala: "Mislim, da se nas glasba dotakne na način kot nič drugega na svetu in takrat smo v bistvu zelo odprti, da se bolj poglobimo v to kako se počutijo soljudje. Ta koncert je bil taka lepa priložnost, da podpremo delo obeh organizacij žensk in moških, ki se trudijo delat to družbo bolj enakopravno in pravično."