Vrnitev Katy Perry: To je ženski svet in lahko si srečen, da živiš v njem

Katy Perry se na glasbeno sceno vrača z udarno himno o ženskah. Pred nekaj urami je v svet poslala tudi videospot za pesem Woman's World , ki je v sedmih urah zbral že 1,3 milijona ogledov. Glasbenica se je v ekstravagantnem videospotu razgalila, ženskam pa sporoča, da so "seksi in samozavestne, inteligentne in poslane iz neba, tako nežne in tako močne".

Njena vrnitev sledi njenemu nedavnemu izstopu iz žirije Ameriškega Idola, v katerem je bila sedem sezon. Glasbenica je napovedala svoj odhod v oddaji Jimmy Kimmel Live! februarja in dejala: "Mislim, da bo to verjetno moja zadnja oddaja, moja zadnja sezona šova." Takrat je že promovirala prihajajoči album in voditelju Jimmyju Kimmlu povedala, da bo to leto zelo razburljivo zanjo in za vse pop zvezdnice.