Vrnitev londonskega dvojca Honne spremljata tudi belokranjska pop matadorja 2B

Kako so to hecno poletje popestrili Post Malone in domači boybend Booom!

HONNE ft. PINK SWEAT$ – What Would You Do?

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To je zdrava pop muzika! Bow, občina na vzhodni strani Londona, je domača fara dueta Honne. Načeloma se zasedbe Honne drži oznaka synth- ali elektro-pop, čeprav producenta in pianista James Hatcher in Andy Clutterbuck najraje snujeta songe, kot je ta njun prvi izdani po treh letih – prijeten funky vibe, nepretenciozna interpretacija, včasih bolj resne, zavzeto soularske, včasih pa kar zasanjane, skoraj chill-out vrste. Lažji starejši opus slavnih Jamiroquai ali pa Američan Mayer Hawthorne, Holandec Benny Sings, na žalost že ugasli Zagrebčani Songkillers ali pač mlajši someščani Joe Heartz, Izzy Bizu, Rhye, Tom Misch in mnogi drugi so njuni najbližji glasbeni sorodniki. Honne sta kot uvod v predstavitev svojega tretjega albuma pod studijsko perut zvabila Pink Sweat$, na moč zanimivega soularja in skladatelja iz Filadelfije. Rodil se je What Would You Do? – nadvse dopadljiv napev, ki nas premami s svojo lahkotnostjo in nevsiljivostjo. Vštric s popoldanskim zadovoljstvom. Ocena: 4 2B – V.I.L.

Brata Mihelič zadnje čase le še hitita! Po zabavnem komadu Nevihte se zdaj v novovalovski pop maniri vračata na cesto. Osnovna kombinacija rifov je resda zelo osnovna. A tisto, kar sta vrla Belokranjca razobesila čez, se iz takta v takt zdi bolj in bolj domiselno. Preden krenemo na pot, je treba v garažo. In kaže, da 2B nista izbrala nič drugega kot najlepši papamobil, kar jih je bilo. Njune Lancie mojster Renato zaenkrat še kar ne spusti z dvigala. So pa zato že mimo tri harmonsko dovolj sočne minute. V tem času, ki ga dodobra zapolnijo pogumni spremljevalni vokali, ne izostane celo ena, ne izostaneta dve rap kadenci. Zadnja od teh naznani plah, a sproščen vrhunec solidne pop-budnice. Če v gnezdu dueta 2B res tli zametek domače različice legendarnih škotskih pop-rokerjev Prefab Sprout – nenazadnje, glej rdečo Gašperjevo obleko –, potem je za varnost na cesti, pa tudi drugje, že vnaprej poskrbljeno.

Ocena: 4 POST MALONE – Motley Crew

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Rahlo do pretežno bebavo. Post Malone, največji med raperji-melodičarji, je ven pahnil nov song. To je prva priložnost za Postyja po letu 2019 za novo samohvalo. Bistvo te je pričakovano mahanje s špice poslovne piramide, ki jo obvladuje s svojo značilno pop’n’kvazi-hiphop oz. komaj-še-trap poetiko. Priložnostni žur je zrežiral po najbolj ceneni metodi. Posty Co. je njegovo dirkaško moštvo. Seveda je tudi to zmagovalno. Ko po pisti kalifornijskega Auto Club Speedwayja zapelje zvezdnikov Rolls-Royce SUV, odet v klubske barve, morajo šefu Postyju vzorno slediti vse kante NASCAR-ja. Pa čeprav dve od teh upravljata Buba Wallace, nekoč najmlajši med dirkači na Daytoni, in Danny Hamlin, lanskoletni šampion na prav tej slavni dirki. Dodatni častni krog popestri Tommy Lee (šef nekoč proslavljenega heavy metal benda Mötley Crüe), ki Postyja popelje v chevvyjevem oldtajmerju. Še preden Malone vzdigne zmagovalni pokal, se med člane zborčka prikradeta tudi Malonejeva kolega Big Sean in Ty Dolla $ign. In to je tudi vse omembe vredno (razen dveh Postovih novih diamantnih zob, menda vrednih milijon dolarjev), kajti melodija, refren in kar je še te skromne pesmice, je v resnici nekaj zelo brezveznega.

Ocena: 2 BOOOM! – Dvignem te

Edino, res edino, kar rešuje ta song, je sorazmerno ambiciozna disco turbin’ca, ki ga poganja. Tekst je bogpomagaj, stvar je odpeta, ne zapeta, ne, ne odpeta (srajce so prav tako enotno odpete) – zelo slabo. Pripadajoči videospot sledi neinovativnemu zgledu. Booom! ali domači One Direction – skoraj desetletje po koncu One Direction – trudoma prevzemajo vloge nonšalantnih frajerjev iz metropole. Pravzaprav se jim pozna, da so šolani na podeželju – če ne drugega, to potrdi trenutek pod šifro s prsti v tvojih laseh, ops, pardon s prsti skoz’ lase (oh, điz!). Pa vendar. Funky kitar’ca neustavljivo šiba naprej. Sam’ da ni harmon’ka.

Ocena: 2,5