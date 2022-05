Vrnitev Popstars turneje: na odru tudi sestra pokojnega Nejca Erazma

Reci da si za, Igra za 2, Odpelji me in mnoge druge uspešnice, ki so se v začetku novega tisočletja kraljevale na radijskih uspešnicah, so zopet združile največje oboževalke in oboževalce Sebastiana, Game Over in Bepop. V ljubljanski Cvetličarni se je zopet pisali leto 2002, ljubezen med oboževalci in nastopajočimi pa je poskrbela, da se je zgodila čarovnija.

Nostalgični večer je začel simpatični Štajerec Sebastian, ki je dokazal, da je 20 let kasneje še vedno v vrhunski kondiciji. Kljub nenehnemu plesanju, skakanju in spodbujanju množice je svoje pesmi zapel do potankosti natančno. ''Mislim, da se je splačalo na to čakati več kot 15 let, danes je noč za spomine!'' je Sebastian nagovoril prisotne in jih razveselil s hiti, kot so Ti si ta, Reci da si za, Napad, Le kako naj pozabim te? … ''To je bilo noro!'' je po koncu nastopa v zaodrju povedal nasmejani Sebastian, ki je med prvo pesmijo tolažil ganjeno oboževalko v prvi vrsti: ''Ne jokaj, prosim, poglej, kako lepo se imamo!''