Vrnitev Rihanne? A$AP Rocky razkril: V studiu je, pripravlja nekaj velikega

"Trenutno je v studiu," je na presenečenje mnogih razkril raper v podkastu The Jason Lee. Dlje od tega se sicer ni spustil - ostal je zelo skrivnosten glede Rihanninega novega projekta. A na vprašanje, ali pripravlja nov album, zgovorno namignil: "Nekaj kuha."
Nato se je pošalil, da bo zaradi razkritja verjetno "v težavah", saj Rihanna podrobnosti o svojih projektih običajno skrbno varuje. A$AP Rocky je sicer zanikal, da bi z Rihanno pripravljala skupni dvojni album, več informacij o njenem glasbenem projektu pa ni razkril.
Novica je razveselila predvsem oboževalce, ki na novo Rihannino ploščo čakajo že od leta 2016, ko je izdala kritiško in komercialno uspešen album Anti. Ta je prinesel uspešnice, kot so Work, Needed Me in Love on the Brain, ter še utrdil njen status ene največjih pop zvezdnic.
"Si ti razlog, da še nimamo novega albuma?" je Jason Lee šaljivo podrezal raperja, pri čemer je omenil njune tri otroke, idilično družinsko življenje in številna potovanja. A$AP Rocky je to zanikal in namesto tega dejal, da pevka dejansko ustvarja novo glasbo.
V zadnjih letih se je Rihanna nekoliko umaknila iz glasbenega sveta. Več energije je namenila poslovnemu imperiju – predvsem znamki ličil Fenty Beauty in modnemu projektu spodnjega perila Savage X Fenty. Prav zaradi uspeha svojih podjetij je postala ena najbogatejših glasbenic na svetu, njeno premoženje pa je po ocenah revije Forbes preseglo milijardo dolarjev - kljub temu številni oboževalci po svetu 'objokujejo' njen glasbeni talent.
Leta 2022 je sicer izdala skladbo Lift Me Up, naslovno pesem filma Črni panter: Wakanda za vedno, za katero je prejela tudi nominacijo za oskarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.