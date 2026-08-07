Vrnitev Rihanne? A$AP Rocky razkril: V studiu je, pripravlja nekaj velikega

"Trenutno je v studiu," je na presenečenje mnogih razkril raper v podkastu The Jason Lee. Dlje od tega se sicer ni spustil - ostal je zelo skrivnosten glede Rihanninega novega projekta. A na vprašanje, ali pripravlja nov album, zgovorno namignil: "Nekaj kuha." Nato se je pošalil, da bo zaradi razkritja verjetno "v težavah", saj Rihanna podrobnosti o svojih projektih običajno skrbno varuje. A$AP Rocky je sicer zanikal, da bi z Rihanno pripravljala skupni dvojni album, več informacij o njenem glasbenem projektu pa ni razkril.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Rihanna in Asap Rocky Instagram

Rihanna in ASAP Rocky Profimeda

Zvezdniški par Asap Rocky in Rihanna. Profimedia

Rihanna in ASAP Rocky Profimedia







Novica je razveselila predvsem oboževalce, ki na novo Rihannino ploščo čakajo že od leta 2016, ko je izdala kritiško in komercialno uspešen album Anti. Ta je prinesel uspešnice, kot so Work, Needed Me in Love on the Brain, ter še utrdil njen status ene največjih pop zvezdnic. "Si ti razlog, da še nimamo novega albuma?" je Jason Lee šaljivo podrezal raperja, pri čemer je omenil njune tri otroke, idilično družinsko življenje in številna potovanja. A$AP Rocky je to zanikal in namesto tega dejal, da pevka dejansko ustvarja novo glasbo.

Rihanna FOTO: Profimedia