Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Vrnitev Rihanne? A$AP Rocky razkril: V studiu je, pripravlja nekaj velikega

Los Angeles, 07. 08. 2026 10.34 pred 3 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Rihanna in A$AP Rocky

Bi lahko Rihanna naposledle prekinila desetletni premor in se vrnila na glasbeno sceno? To se sprašujejo njeni oboževalci, potem ko je Rihannin partner A$AP Rocky v nedavnem intervjuju namignil, da zvezdnica nekaj 'kuha' v studiu.

"Trenutno je v studiu," je na presenečenje mnogih razkril raper v podkastu The Jason Lee. Dlje od tega se sicer ni spustil - ostal je zelo skrivnosten glede Rihanninega novega projekta. A na vprašanje, ali pripravlja nov album, zgovorno namignil: "Nekaj kuha."

Nato se je pošalil, da bo zaradi razkritja verjetno "v težavah", saj Rihanna podrobnosti o svojih projektih običajno skrbno varuje. A$AP Rocky je sicer zanikal, da bi z Rihanno pripravljala skupni dvojni album, več informacij o njenem glasbenem projektu pa ni razkril.

Novica je razveselila predvsem oboževalce, ki na novo Rihannino ploščo čakajo že od leta 2016, ko je izdala kritiško in komercialno uspešen album Anti. Ta je prinesel uspešnice, kot so Work, Needed Me in Love on the Brain, ter še utrdil njen status ene največjih pop zvezdnic.

"Si ti razlog, da še nimamo novega albuma?" je Jason Lee šaljivo podrezal raperja, pri čemer je omenil njune tri otroke, idilično družinsko življenje in številna potovanja. A$AP Rocky je to zanikal in namesto tega dejal, da pevka dejansko ustvarja novo glasbo.

Rihanna
Rihanna
FOTO: Profimedia

V zadnjih letih se je Rihanna nekoliko umaknila iz glasbenega sveta. Več energije je namenila poslovnemu imperiju – predvsem znamki ličil Fenty Beauty in modnemu projektu spodnjega perila Savage X Fenty. Prav zaradi uspeha svojih podjetij je postala ena najbogatejših glasbenic na svetu, njeno premoženje pa je po ocenah revije Forbes preseglo milijardo dolarjev - kljub temu številni oboževalci po svetu 'objokujejo' njen glasbeni talent.

Leta 2022 je sicer izdala skladbo Lift Me Up, naslovno pesem filma Črni panter: Wakanda za vedno, za katero je prejela tudi nominacijo za oskarja.

rihanna asap rocky glasba album studio

'Pesem sem začutil kot kugo zahodnega sveta'

Ed Sheeran kaznovan zaradi nezavarovanega Aston Martina

Moskisvet.com Lana Rhoades se je po petih letih vrnila na sceno, to snema zdaj
24ur.com Je Rihanna svojim oboževalcem sporočila, da zaman pričakujejo album?
24ur.com Nepričakovano sodelovanje: 'Ko je Saša prišla v studio, smo obnemeli'
24ur.com Kmetija: Cela štala: kako Karin komentira dogajanje zadnjega tedna?
24ur.com Adele se vrača, a tokrat ne h glasbi
24ur.com 'V meni se je znova prebudila nagajiva in hudomušna Natalija Verboten'
24ur.com Zakaj se Rihanna kljub napovedim ni pojavila na Met gali?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897