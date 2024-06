Vrnitve Maje Keuc so se veselili številni znani obrazi

"Sončnice je najbolj sončen in pozitiven projekt do zdaj v mojem življenju," je o novem albumu, ki ga je v sredo predstavila ljubljanskemu občinstvu, povedala Maja Keuc . "Sončnice se, ko je tema, obračajo druga proti drugi in si dajejo energijo. To se mi zdi neka taka lepa prispodoba in tudi sama želim to dati občinstvu," je zaupala pevka, ki se je po več kot osmih letih življenja v tujini v času epidemije vrnila v domovino, zdaj pa ponovno spet tudi ustvarja v slovenščini.

Njene vrnitve so veseli tudi številni znani obrazi, ki so jo prišli podpret na predstavitev novega albuma. "Labirint mi je super, ima optimističen vajb, neka nova zgodba se začenja. Res me zanima zgodba celega albuma," je navdušen Domen Valič, njegov starejši brat pa se je z njim strinjal. "Maja je meni všeč že od začetka, ko sem jo videl na prvi sezoni talentov. Všeč mi je njen glas, barva glasu, celotna njena pojava in res sem vesel, da sem danes tu," je priznal Vid Valič. "Tudi če bi pela v pakistanščini, bi bila dobra," se je v svojem slogu pošalil Denis Avdić in dodal: "Ko jo gledaš, nimaš občutka, da lahko pride tak glas iz nje in to te zelo preseneti." Same lepe besede ima o naši pevki za povedati tudi Aljoša Bagola. "Maja je bila pred osmimi leti neukrotljiv ogenj, Maja danes pa je ogenj, ki ima varovalko, regulator, ki se zna nastaviti na pravo intenziteto," je pohvalil njen napredek. "V pesmih, ki jih objavlja, se čuti, da so iz nje same. Da mi zdaj spoznavamo čisto Majo Keuc, brez cenzure in brez nekih olepšav, ki jih pri njej itak nikoli ni bilo treba. To lahko zdaj slišimo in doživimo," pa je zaključila Maja Monrue.