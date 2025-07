Vročina Havane in evropska prefinjenost na odru Križank

Glasbena zasedba EuroCubans je edinstven mednarodni projekt, v katerem se srečujejo vrhunskih glasbeniki iz Evrope in Kube. Ustanovitelja sta slovenski tolkalist Črt Pšeničnik in legendarni kubanski glasbenik Juan de Marcos González – ikona kubanske glasbe, znan po zasedbah Buena Vista Social Club , Afro Cuban All Stars ter vlogi v animiranem filmu Vivo .

Njuna vizija je prerasla v štirinajstčlanski orkester, ki prepleta tradicionalni son, bolero, afrokubanski jazz in sodobne avtorske skladbe. EuroCubans občinstvu ponujajo zvočno in vizualno doživetje – z nostalgijo zlate havanske glasbe in sodobno kubansko ustvarjalnostjo, prežeto z avtentičnimi afro-jazz ritmi in nalezljivo odrsko energijo.

V skupini igrajo številni glasbeniki, ki so sodelovali z najuglednejšimi izvajalci latinske glasbe. Med njimi trobentač Juan Munguía, dvakratni dobitnik nagrade grammy, znan po delu z zasedbo Irakere, Dizzyjem Gillespiejem, Celio Cruz in Paquitom D'Rivero. Basist Carlos del Puerto, prav tako grammyjev nagrajenec in član Irakere, ima najdaljšo umetniško in pedagoško kariero med člani zasedbe. Zasedbo dopolnjujejo tudi Gonzálezovi dolgoletni sodelavci iz Afro Cuban All Stars, med njimi tolkalec Pepe Espinosa, pianist David Alfaro in vokalist José 'Pepito' Gomez .

Pšeničnik poudarja, da sodelovanje s kubanskimi glasbeniki pomeni globlje razumevanje pomena glasbe – kot popolne predanosti in zlitosti z zvokom ter izražanja skozi inštrument. Ta odnos do glasbe se odraža tudi v skupnem muziciranju, kjer se iskreno navdušenje preliva na občinstvo. Zasedba EuroCubans prinaša celosten vpogled v tradicijo in sodobnost kubanske glasbe ter ustvarja pristno in dinamično doživetje, ki povezuje različne glasbene svetove. Prisluhnete jim lahko 13. julija na odru Poletnega gledališča Križank.